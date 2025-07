Da diretora de "Vidas Passadas", "Amores Materialistas" estreia nesta quinta-feira (31)

A- A+

Uma jovem em Nova York se vê dividida entre o par perfeito e seu ex-namorado imperfeito. A sinopse de “Amores Materialistas” parece mais um filme de romance qualquer. Porque é. Celine Song, diretora do longa, sabe que não precisa reinventar a roda quando se trata de filmes sobre amor. Suas histórias brilham na nuance, personagens críveis e diálogo bem escrito. A película estreia nesta quinta-feira (31) nos cinemas brasileiros.



Segundo trabalho de Song, que assina tanto o roteiro quanto direção, se assemelha à sua primeira obra em diversos pontos. “Vidas Passadas” foi indicado em duas categorias no Oscar de 2024 e retrata, também, um triângulo amoroso, ambientado na “cidade que nunca dorme” e aborda temas como intimidade e relacionamentos modernos. Mas, desta vez, ela deixa de lado o drama e traz um tom mais cômico para o enredo.



Sinopse

Lucy Mason (Dakota Johnson) é uma solteira frustrada e “matchmaker” em uma agência de relacionamento. Ao participar de um casamento de um casal formado por ela, a protagonista conhece o milionário Harry Castillo (Pedro Pascal) - que logo se apaixona pela casamenteira. Mas, pouco depois, dá de cara com seu antigo parceiro por quem ainda nutre sentimentos, John Finch (Chris Evans), trabalhando como garçom da festa. A partir de então, começa a surgir uma química de ambos os lados e Lucy fica em dúvida entre os dois galãs.

A subtrama ao longo das quase duas horas de filme é o diálogo entre o capitalismo e o amor. A personagem de Dakota terminou com John por questões financeiras. Agora, com um homem rico em vista, ela se vê na posição que encontrava suas clientes: atrás de um relacionamento por motivos fúteis. Mas, ao mesmo tempo que o enredo fala sobre amor verdadeiro, ele não tem medo de mostrar o papel importante do dinheiro dentro de um romance, mesmo que você seja um idealista amoroso, daí surge o título do longa.



É justamente essa audácia de trazer tópicos tão evitados dentro de filmes desse gênero que torna “Vidas Passadas” e “Amores Materialistas” tão interessantes. Parece que o roteiro não tem medo de desagradar a audiência, questionar o espectador sobre que é o amor ou até mesmo seguir rumos não convencionais nas telonas, mas comuns fora da ficção.



Ficção ou realidade?

Falando em vida real, Song já admitiu que “Vidas Passadas” é baseado em experiências pessoais. Mas a internet gosta de ir mais a fundo e suspeita que ela viveu tal intriga amorosa com seu atual noivo, o também diretor Justin Kuritzkes (que recentemente ganhou notoriedade com o filme “Rivais”, de 2024, outra história sobre um conflito a três).



O portal de notícia americano Collider, anunciou nesta terça-feira (29) que a Sony Pictures deu início ao desenvolvimento de uma continuação para o clássico dos cinemas “O Casamento do Meu Melhor Amigo” e não podia ter ninguém mais ninguém menos por trás do roteiro do que a especialista no assunto: Celine Song.

