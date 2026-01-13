Ter, 13 de Janeiro

LUIZ GONZAGA

"Tributo a Luiz Gonzaga" se apresenta no Janeiro de Grandes Espetáculos; saiba mais

Espetáculo musical presta homenagem ao eterno Rei do Baião

Peça está no Janeiro de Grandes EspetáculosPeça está no Janeiro de Grandes Espetáculos - Foto: Marcelo Nascimento/Divulçação

Eterno Rei do Baião, e um dos maiores músicos que o Brasil já teve, Luiz Gonzaga é tema do espetáculo “Tributo a Luiz Gonzaga”, que se apresenta nesta quarta-feira (14), no Teatro do Parque, centro do Recife, dentro da programação do 32º Janeiro de Grandes Espetáculos. 

Tendo como base o repertório do compositor e cantor Gonzagão, a montagem teatral utiliza três atores e três atrizes para contar e cantar as histórias de Luiz Gonzaga, entrecortadas por cenas de humor e lirismo para celebrar os 113 anos de nascimento do músico.

O espetáculo é inspirado em outra montagem premiada "Cantigas do Sol", exibido há 17 anos, sob a direção de Vital Santos, detentor dos prêmios Mambembe e Moliére que será homenageado, in memoriam, através da sua filha, que virá ao Recife.

O roteiro
A encenação procura representar de forma poética a força do sertanejo e a sua busca constante por melhores condições de vida, trazendo em paralelo a trajetória de um artista que foge da seca, tentando ser considerado e respeitado pelos gestores culturais e pela sua própria gente.

Ao fugir da situação adversa, o artista deixa para trás sua identidade sertaneja e o grande amor da sua vida. Ao perceber o erro cometido, tenta recuperar o tempo perdido e o amor, percebendo que a sua luta necessita ser travada naquele território a que pertence, pois o sonho de cidade grande e da fama só lhe trouxe dificuldades, apesar do reconhecimento nacional.

Serviço
Tributo a Luiz Gonzaga
Musical Telúrico celebrando os 113 anos de Luiz Gonzaga
32º Janeiro de Grandes Espetáculos
Homenagem (in memoriam) Vital Santos
Quando: 14 de janeiro, às 19h30
Onde: Teatro do Parque, bairro Boa Vista, Recife
Ingressos: R$ 30 e R$ 60 
Ingresso social - 1kg de alimento
Informações: www.janeirodegrandesespetaculos.com

*Com informações da assessoria de imprensa

