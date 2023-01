A- A+

RBD Tributo a Rebelde acontece neste sábado (21) no Estelita Show especial do Revival RBD vai apresentar os grandes sucessos da banda mexicana

No próximo sábado, 21 de janeiro, o Estelita recebe show especial do Revival RBD. O grupo composto por 06 jovens apresenta os grandes clássicos da banda mexicana que conquistou a América Latina.

Os ingressos custam R$ 25,00 (2º lote) e podem ser adquiridos online pelo site da Sympla.

No repertório, grandes sucessos como “Nuestro Amor”, “Este Corazón”, “Rebelde”, “Salva-me”, entre outros. Além do show, a festa terá discotecagem especial RBD, pop, rock, indie, reggaeton, funk, black, brasilidades, High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e Disney.



Revival RBD é formado por 06 intérpretes com o mesmo ideal, buscando levar em seus shows toda magia de uma geração inteira, para inspirar aqueles que assistem a seguir seus sonhos, lutar contra a intolerância, respeitando a diferença e sempre levando uma mensagem de paz. Carregando consigo toda ideologia daquele que foi o maior fenômeno musical de todos os tempos, o grupo RBD ou simplesmente Rebelde.

Lançada em 2019, a formação atual da banda é composta por: Beatriz Lacerda, Eric Rodrigues, Raiani Desilvel, Tacio Marques, Tatiane Araújo e Victor Barbosa.

