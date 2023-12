A- A+

MÚSICA Tributo a Sandy & Júnior e a Roberto Carlos estão na agenda do Taca Mais Música de dezembro Programação tem início nesta quinta-feira (7) com Bia Medeiros e Ricardo Cruz celebrando a dupla Sandy & Júnior

Para todos os gostos, ritmos e idades, a programação de dezembro do projeto Taca Mais Música, do Shopping Tacaruna, começa nesta quinta-feira (7) com tributo à dupla Sandy & Júnior, que terá repertório celebrado pelos cantores Bia Medeiros e Ricardo Cruz.

Marcado para as 19h, os shows, gratuitos, acontecem no Rooftop do mall, que na quinta-feira seguinte, 14 de dezembro, recebe a Banda Túnel do Tempo.



No palco, o repertório rememora clássicos dos anos de 1950 a 1980 com canções dos Rolling Stones, Elvis Presley, Elton John e dos nacionais Roberto Carlos, Tim Maia e Renato e seus Blue Caps, entre outros nomes.







Já na quinta-feira, 21 de dezembro, o Rei Roberto Carlos será celebrado pelo vocalista do Madeira Delay, Rafael Sales, e na derradeira quinta do mês é a vez da Banda O Disco embalar o público com homenagem ao Roupa Nova.



Programação:



Quinta-feira, 7: Tributo a Sandy & Júnior

Quinta-feira, 14: Banda Túnel do Tempo

Quinta-feira, 21: Banda Madeira Delay

Quinta-feira, 28: Banda O Disco



Serviço

Taca Mais Música

Quando: todas as quintas-feiras de dezembro, 19h

Onde: Roof Top do Shopping Tacaruna

Acesso gratuito

Informações: (81) 3412-6000





