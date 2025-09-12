A- A+

HOMENAGEM Tributo ao escritor pernambucano Juareiz Correya acontece em Palmares, na próxima sexta (19)

Uma homenagem será prestada ao escritor pernambucano Juareiz Correya na cidade natal dele, Palmares, Zona da Mata Sul do estado, na próxima sexta-feira (19), data em que o poeta completaria 74 anos. O contista e editor, que faleceu em abril passado, idealizou a fundação da Casa da Cultura em Palmares, além de ter dirigido a instituição em dois períodos: de 1984 a 1987 e de 1997 a 2004.

A Panamérica Editora e Produções Culturais realiza o tributo em conjunto com a Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho e a Academia Palmarense de Letras. A homenagem acontece no Cine Teatro Apolo, às 19h, na Rua da Conceição, Centro, em Palmares, com um momento de audição em que as composições literárias do escritor serão recitadas.

Juareiz Correya atuou como colunista do Diário do Grande ABC, em Santo André (SP) e lançou livros como ''Americanto Amar América'' e ''Coração Portátil''. Na música, o pernambucano foi parceiro musical do cantor e compositor Paulo Diniz, tendo contribuído na metade do álbum ''Estradas'' (1976).

Juareiz também foi editor, organizou publicações de outros escritores pernambucanos, como o do poeta Ascenso Ferreira e do dramaturgo e romancista Hermilo Borba Filho, além de antologias como ''Poetas dos Palmares'' e ''Poesia Viva do Recife''.



