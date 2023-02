A- A+

Música Tributo ao Pink Floyd em espetáculo imersivo 3D chega em março ao Recife Experiência "Coming Back to Life" acontece no Teatro Guararapes

O Teatro Guararapes será palco de uma apresentação 3D da banda Atom Pink Floyd no dia 11 de março, às 21h. O espetáculo “Coming Back to Life” reúne 9 músicos tocando grandes sucessos do grupo britânico enquanto projeções produzidas por vídeo artistas e uma robusta estrutura de iluminação completam o jogo cênico.

“Tudo foi pensado para que o show fosse uma verdadeira e inesquecível homenagem”, conta o vocalista e guitarrista Helinho Guimarães.

O show passa por todas as fases da banda, desde as experimentações psicodélicas dos anos de 1960, passando pelo brilho megalomaníaco dos álbuns “The Dark Side of The Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”, até a fase pós Roger Water.

“É um show muito bem produzido, bem montado, com um repertório que homenageia toda a carreira da banda, um cuidado extremo com a parte musical aliada a uma parte áudio visual bastante elaborada, proporcionando uma experiência única para os fãs”, conta o vocalista.

O público recebe um óculos 3D para imergir na experiência proporcionada pelas projeções de alta tecnologia do espetáculo. “Tudo foi minunciosamente pensado para que as pessoas possam se sentir verdadeiramente em uma atmosfera 100% Pink Floyd”, comemora Helinho.

Serviço

"ATOM – PINK FLOYD TRIBUTE: COMING BACK TO LIFE"

Quando: 11/03/2023, 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: A partir de R$ 80 (meia-entrada) no site Bilheteria Virtual e na bilheteria do Teatro

