A- A+

ainda estou aqui Trilha sonora de "Ainda Estou Aqui" vai de Erasmo e Caetano a Serge Gainsbourg; ouça a playlist Escolha das músicas passou pelo diretor Walter Salles e pela equipe de roteiristas, junto com o montador

Em entrevista ao Globo publicada no início deste mês, Walter Salles disse que a escolha das músicas da trilha sonora de "Ainda estou aqui" buscava "retratar o espírito de uma época".

"Desde o início, a ideia era recriar os anos 70 com respeito, mas também com liberdade. “ Caetano Veloso” é um disco seminal, gravado em 1970 no Chappell’s Studio, em Londres. Daí termos usado a sua capa em uma cena no início de 1971" afirmou o diretor, ao jornalista Luiz Fernando Vianna, explicando uma de suas escolhas.

Walter também falou sobre a versão de “Agoniza mas não morre”, com Nelson Sargento à capela, que foi registrada para um filme dirigido por ele e Daniela Thomas para o canal de TV franco-alemão Arte.

"Também era uma cena numa prisão, que espelhava toda a solidão e o desamparo que Eunice sentia naquele momento, na sua cela" explicou o cineasta.

"“Agoniza mas não morre” é uma música sobre a resiliência do samba e da cultura brasileira. É um ponto de inflexão no filme. Ao voltar para casa, começa a jornada de resistência de Eunice Paiva"

A escolha das músicas do filme foi um trabalho coletivo que passou pelo diretor, mas também pelo montador Affonso Gonçalves, e pelos roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega.

A canção que tem mais se destacado é “É preciso dar um jeito, meu amigo”, de Erasmo Carlos (também assinada por Roberto Carlos, por causa do acordo que havia entre eles).

A gravação que toca é a original, de 1971, do disco “Carlos, Erasmo”, um dos principais do artista. A escolha foi de Affonso, fã do disco e, especialmente, dessa faixa.

"A energia da música ajuda a contrastar o Rubens sentado na sala, preocupado, pensativo, com o Super-8 no Jardim Botânico, as crianças correndo, o Corcovado ao fundo, o sol, a alegria da família" diz ele.

"Eu fiz um corte na música para usar essa parte: “Mas estou envergonhado/ Com as coisas que eu vi/ Mas não vou ficar calado/ No conforto, acomodado/ Como tantos por aí”. A música, assim como o filme, faz um comentário sobre a época"

Ouça a playlist com as músicas do filme "Ainda estou aqui"



Veja também