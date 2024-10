Trilha sonora de 'Duna 2', de Hans Zimmer, ficará fora da competição no Oscar; entenda

A- A+

O filme Duna: Parte 2 não poderá competir na categoria de melhor trilha sonora original no Oscar 2025, decidiu a Academia de Artes de Hollywood. Criada pelo compositor alemão Hans Zimmer, a trilha - uma das mais aclamadas do cinema neste ano - foi considerada inelegível ao prêmio por exceder o limite determinado para músicas pré-existentes, já que reaproveita composições do primeiro longa. A informação foi divulgada pela Variety.



Segundo as regras da Academia, em casos de sequências e franquias, "a trilha sonora não deve usar mais de 20% de temas e músicas pré-existentes", emprestados de partes anteriores da série.



No Oscar de 2022, Zimmer foi o vencedor na categoria, justamente pelo trabalho em Duna (2021). O compositor alemão também já ganhou a estatueta dourada pela trilha sonora de O Rei Leão (1994), tendo recebido um total de 12 indicações ao Oscar ao longo dos anos.



A trilha ainda pode concorrer a prêmios como Globo de Ouro, BAFTA, Critics Choice e até ao Grammy. E Zimmer terá outra chance de concorrer ao Oscar com as composições de Blitz, filme de Steve McQueen sobre a 2ª Guerra Mundial.



É esperado que Duna 2 concorra em múltiplas categorias do Oscar, principalmente nas que avaliam as qualidades técnicas das produções. Do diretor Denis Villeneuve, a franquia é uma adaptação da série de livros de ficção científica lançada por Frank Herbert a partir dos anos 1960.

Na sequência do longa de 2021, o protagonista Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, passa a viver entre os Fremen, povo do deserto, aprendendo seus hábitos e modo de vida, enquanto prepara uma vingança contra aqueles que destruíram sua família. Ele se une a Chani, personagem de Zendaya, e é obrigado a fazer escolhas e assumir um papel que pode mudar o destino do universo.



O elenco conta ainda com Rebecca Ferguson, Austin Butler, Florence Pugh, Léa Seydoux, Christopher Walken, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Josh Brolin e Dave Bautista.

Veja também

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? "PaGGodin" de Léo Santana ou forrobodó na Aurora?