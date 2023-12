A- A+

NATAL Trilha sonora do "Baile do Menino Deus" chega ao streaming, com Chico César e Lia de Itamaracá Tradicional espetáculo natalino será encenado deste sábado (23) até a segunda-feira (25)

Celebrando 40 anos em 2023, o “Baile do Menino Deus” está com a sua trilha sonora disponível nas plataformas de streaming. Escrito por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, o espetáculo conta com músicas compostas por Antonio Madureira e que, ao longo dos anos, foram gravadas por várias vozes.

Encenada no Marco Zero há 20 edições, a ópera popular virou filme durante a pandemia de Covid-19. Da segunda versão audiovisual, lançada em 2021, foram selecionadas 11 faixas musicais para o acesso online do público.

No auto natalino, canções com sonoridade bem brasileira, como “Romã romã”, “Ciganinha” e “Jaraguá”, ajudam a contar a história. As músicas disponíveis no streaming são interpretadas por artistas como Silvério Pessoa, Lia de Itamaracá, Isadora Melo, Gabi da Pele Preta e Chico César, além de um coro infantil.



Nas gravações, as vozes dos cantores são acompanhadas por uma orquestra formada por Alexandre Rodrigues (flautas), Aristide Rosa (violão), Emerson Coelho (percussão), Emerson Rodrigues (percussão), Jerimum de Olinda (percussão), João Pimenta (baixo), Karol Maciel (sanfona), Laila Campelo (viola) e Rafa Marques (bandolim e cavaquinho).

Neste ano, o “Baile do Menino Deus” será apresentado deste sábado (23) até a segunda-feira (25), sempre às 20h, no Marco Zero, com expectativa de atrair mais de 75 mil pessoas. No terceiro dia, será transmitido ao vivo através do YouTube.

