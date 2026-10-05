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Música e Cinema Trilha sonora original de "O Agente Secreto" é indicada ao Grammy Latino; ouça Composição assinada por Mateus Alves e Tomaz Alves Souza concorre na categoria Melhor Música para Mídias Visuais

Depois de se consagrar nas principais premiações do cinema internacional, incluindo quatro indicações ao Oscar 2026 e conquistas no Festival de Cannes, Globo de Ouro e Critics Choice Awards, o longa-metragem “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, disputará outro importânte prêmio, desta vez da indústria musical, com a indicação ao Grammy Latino.



A trilha sonora original do filme foi indicada ao Grammy Latino 2026 na categoria Melhor Música para Mídias Visuais. Composta e produzida por Mateus Alves e Tomaz Alves Souza, a trilha - que também foi registrada em um álbum instrumental distribuído globalmente pela ONErpm - ambienta o Recife da década de 1970, evocando o clima de vigilância, tensão e paranoia característico da ditadura militar no Brasil.

“Que surpresa maravilhosa a indicação ao Grammy Latino! A gente está muito feliz e quer dividir a indicação com todo o departamento de música d’O Agente Secreto. Agradecer especialmente a Kleber, Emilie e a toda a equipe do filme e dizer que nossa parceria continua trazendo muita alegria. Muito obrigado”, comentou Mateus Alves e Tomaz Alves Souza.

Ouça:







Identidade analógica

Com o uso do modalismo, referências da música regional nordestina e técnicas contemporâneas da música instrumental e experimental, a trilha de “O Agente Secreto” propõe a atmosfera de suspense dos anos 1970. Mateus e Souza utilizaram equipamentos e instrumentações da época, aliando sintetizadores analógicos a arranjos orquestrais complexos, divididos entre naipes de metais, sopros e violoncelos.

As gravações e a mixagem foram realizadas por Eelco Bakker no STMPD RCRD Studios, sob uma supervisão musical conduzida entre Recife e Amsterdã. O resultado dialoga diretamente com as canções brasileiras e internacionais que integram a pesquisa do filme, criando uma camada contínua de imersão.



Mateus Alves e Tomaz Alves de Souza assinam a trilha de "O Agente Secreto" | Foto: Beto Figueiroa/Beatriz Didier (Divulgação)

Outros trabalhos

Kleber Mendonça Filho já havia convidado Mateus e Tomaz para assinar a trilha original do aclamado “Bacurau” (2019). Antes da indicação ao Grammy Latino 2026, a música de “O Agente Secreto” já havia sido premiada na categoria de Melhor Música Original no Prêmio Platino, além de receber indicações no Prêmio Grande Otelo.

"Cuidamos de cada detalhe com o máximo rigor, garantindo que toda a riqueza da produção chegasse com fidelidade aos curadores das lojas. Embora a indicação ao Grammy Latino tenha sido recebida pelos compositores como uma grande surpresa, por aqui nós acreditávamos no potencial desde o primeiro momento", afirma Andy Vieira, Label Manager/Project Manager do projeto na ONErpm.

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) já está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Capa: @studiotstella (Divulgação)

Ficha técnica:

Produção Musical e Composição: Mateus Alves e Tomaz Alves Souza

Música Adicional: Piero Bianchi e Xavi Torres

Produção Musical (Holanda): Laura Bell

Regência (Holanda): William Kelley

Assistente de Produção Musical (Holanda): Fieke van den Hurk

Gravação e Mixagem (Holanda): Eelco Bakker (STMPD RCRDS)

Assistente de Gravação (Holanda): Rob Bekhuis

Masterização: Arthur Dossa

Arte da capa: Tony Stella

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