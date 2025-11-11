Trimanos Brasil retorna ao Recife e se apresenta no Manhattan Café Theatro
Trio musical do Pará realiza show nesta sexta-feira (14), às 20h
Trimanos Brasil, trio musical do Pará, volta a se apresentar no Recife. O show ocorre no Manhattan Café Theatro, no bairro de Boa Viagem, nesta sexta-feira (14), às 20h.
Os três irmãos trazem à capital pernambucana o show “MPB Brasil”. O repertório mergulha nas raízes da música brasileira, revisitando clássicos como “Reconvexo”, “A Banda”, “Aquarela” e “Onde Anda Você”.
Formado pelos irmãos Gleydson, Yvison e Lohan, o grupo possui milhões de seguidores nas redes sociais. Eles já passaram por programas como “Encontro”, da TV Globo, e “Programa Silvio Santos”, do SBT.
Serviço:
Trimanos Brasil
Quando: neste sábado (14), às 20h
Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem
Ingressos por R$ 80 (preço único), à venda no Sympla
Informações: (81) 98888-4818
*Com informações da assessoria de imprensa.