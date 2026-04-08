Trimanos: irmãos paraenses voltam ao Recife em show no Teatro RioMar
Trio vocal se apresenta no próximo dia 16 de maio; ingressos estão à venda a partir de R$ 60
Lohan, Gleydon e Yvison, os irmãos paraenses que formam o Trimanos Brasil, conhecidos pelos vocais afinados e sincronizados, retornam ao Recife para show no Teatro RioMar no próximo dia 16 de maio.
No palco, eles se apresentam sob a batuta do maestro Junior Chumbado, com repetório que inclui clásicos cmo "Cálice", "Palco", "Reconvexo" e "Onde Anda Você", entre outras canções, além da novidade "Botão de Pausa" - lançada no último 27 de março, a composição é de Paul Getty e Sandro Alex, e está disponível nas plataformas de música.
SERVIÇO
Show dos Trimanos Brasil
Quando: Sábado, 16 de maio, às 20h
Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 60 no site Uhuu e na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife