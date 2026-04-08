Qua, 08 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Trimanos: irmãos paraenses voltam ao Recife em show no Teatro RioMar

Trio vocal se apresenta no próximo dia 16 de maio; ingressos estão à venda a partir de R$ 60

Reportar Erro
Trimanos se apresenta em maio no Teatro RioMar - Foto: Divulgação

Lohan, Gleydon e Yvison, os irmãos paraenses que formam o Trimanos Brasil, conhecidos pelos vocais afinados e sincronizados, retornam ao Recife para show no Teatro RioMar no próximo dia 16 de maio.

 

No palco, eles se apresentam sob a batuta do maestro Junior Chumbado, com repetório que inclui clásicos cmo "Cálice", "Palco", "Reconvexo" e "Onde Anda Você", entre outras canções, além da novidade "Botão de Pausa" - lançada no último 27 de março, a composição é de Paul Getty e Sandro Alex, e está disponível nas plataformas de música.



SERVIÇO
Show dos Trimanos Brasil
Quando: Sábado, 16 de maio, às 20h
Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife
Ingressos a partir de R$ 60 no site Uhuu e na bilheteria do teatro
Informações: @teatroriomarrecife

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter