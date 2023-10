A- A+

manguezassa Trinta anos depois: o grito ainda ecoa do lamaçal Nesta véspera de feriado, Nação Zumbi e convidados celebram três décadas do Manguebeat com show especial no Bairro do Recife

Há pouco mais de 30 anos, o Movimento Mangue surgia para provocar uma revolução cultural a partir de Pernambuco, fazendo com que os olhos e ouvidos do Brasil se voltassem para o que os “Caranguejos com Cérebro” viram a produzir a partir dali.



Em celebração ao legado que alimentou gerações de inspiração e fertilidade sonora, acontece, nesta quarta (11), o Manguezassa, evento que irá reunir, em shows gratuitos no Cais da Alfândega, Bairro do Recife, a banda Nação Zumbi e vários convidados.



O palco armado em frente à Livraria Jaqueira irá receber nomes que ajudaram a consolidar o movimento surgido nos anos 1990, como Mundo Livre S.A., Eddie e Devotos; que levaram adiante o legado, como Lira e Jéssica Caitano; e uma de suas maiores inspirações, Lia de Itamaracá. A noite começará com DJ Da Mata nas pick-ups, a partir das 21h.

Celebrando o legado

Será uma noite para fazer um passeio e relembrar canções que já fazem parte do imaginário popular pernambucano e para reiterar o legado do Manguebeat, que revolveu o estuário urbano e, a partir de lá, alçou a diversidade cultural pernambucana a um protagonismo nunca antes visto no cenário musical brasileiro.

“Eu acho que o legado está presente em várias áreas, seja no cinema, na literatura pernambucana, na música do Brasil, o legado se espalha em vários formatos. A própria resistência em derrubar monolitos, quebrar paradigmas e assumir a brasilidade e a cultura essencialmente brasileira, com seus folguedos, com cada região apresentando sua força cultural. Então, esse legado se estende e persiste, é visível nas novas gerações musicais, não só de Pernambuco, mas do Brasil também”, considera o vocalista da Nação Zumbi, Jorge Du Peixe.

NZ convida

Após DJ Da Mata, será a vez dos shows da noite: a banda Eddie, às 21h20; Mundo Live S/A, às 22h10; e Devotos, às 23h. À meia-noite, a Nação Zumbi subirá ao palco, trazendo três convidados: Lira, Jéssica Caitano e Lia de Itamaracá. “Todos os convidados têm uma ligação ou são uma extensão do que somos. Isso mostra um reflexo do que a gente vem fazendo”, diz Du Peixe.





“No caso, Jéssica Caitano, em sua vertente de rap, cantada de uma maneira rápida, mas com uma força e intenção do repente, aliado a novas tecnologias, isso também é um reflexo do que a gente fez e continua fazendo”, continua.



“Lia de Itamaracá, uma pessoa que já é Pernambuco na essência também, com a sua ciranda, e já participou de discos nossos. E Lira também (...) somos parceiros em vários projetos, em letras, em intenções poéticas e sonoras. Sem falar da banda Eddie, da Mundo Livre S.A. e da Devotos. Todos têm um papel importante, a partir desse grito, e todos se mantêm na ativa, vivos, latentes ainda”, conclui.

SERVIÇO

Manguezassa

Nação Zumbi (convida Lira, Jéssica Caitano e Lia de Itamaracá), Mundo Livre S.A., Devotos e DJ Da Mata

Quando: 11 de outubro (quarta), a partir das 21h

Onde: Cais da Alfândega | Bairro do Recife, Recife-PE

Quanto: Acesso gratuito

@manguezassa

