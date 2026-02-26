A- A+

CULTURA Trinta anos sem Mamonas Assassinas: relembre como a banda foi parar em filme do Capitão América Nesta segunda-feira (23), poucos dias antes da tragédia completar 30 anos, corpos dos músicos serão exumados

Na próxima segunda-feira (2), vão se completar 30 anos de morte dos Mamonas Assassinas, vitimados por um acidente aéreo em 2 de março de 1996, quando voltavam de um show em Brasília a bordo do jatinho Learjet modelo 25D, prefixo PT-LSD, fretado pela própria banda.

Lembrada pela irreverência e o apelo junto ao público infanto-juvenil, a banda formada por Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli ganhará um memorial no BioParque Cemitério de Guarulhos, onde foram enterrados.



Os restos mortais dos integrantes foram exumados nesta segunda-feira (23) e, de acordo com o cemitério, o projeto prevê a cremação de uma pequena parte dos corpos, que será transformada em adubo para o plantio de cinco árvores, uma para cada integrante.

Mesmo tendo lançado apenas um disco em pouco mais de sete meses de sucesso nacional, o grupo paulista marcou tanto a cultura pop dos anos 1990 no Brasil que foi lembrado pela Marvel no filme "Capitão América: O Soldado Invernal" (2014), o segundo longa dedicado ao líder dos Vingadores.

A cena em que o grupo é citado teve diferentes versões em vários países. No longa, Steve Rogers, que foi congelado por quase 70 anos ao servir na Segunda Guerra como o Capitão América, mantém um bloco de anotações com referências culturais que pretende conhecer para se atualizar no mundo contemporâneo.





A lista mantém algumas referências da original americana, como "Star Wars/Trek", a banda Nirvana e a franquia Rocky Balboa (anotado com um provocativo "Rocky II?" na mesma linha, como uma dúvida se valeria se ater apenas o primeiro longa). Já as primeiras anotações mudam de país para país, com o duo eletrônico Daft Punk entre as opções franceas, o comediante e cineasta Roberto Benigni na versão italiana, o filme "Oldboy" na sul coreana, o tenista Rafael Nadal na espanhola e os Beatles na britânica.

Na versão brasileira, o caderninho do Capitão América traz o piloto Ayrton Senna, o ator Wagner Moura, a apresentadora Xuxa, a série "Chaves" (que não está na mexicana) e... os Mamonas Assassinas. A inclusão do grupo viralizou nas redes sociais após a estreia do filme no país.

Como foi a morte dos Mamonas Assassinas

Na noite de 2 de março de 1996, o grupo voltava de um show em Brasília a bordo de um jatinho fretado pelos músicos, para dar conta da extensa agenda de shows que tinham no período. Eram 23h15 quando a aeronave se chocou contra a Serra da Cantareira, ao norte de São Paulo, depois de uma tentativa de arremetida. Além dos cinco integrantes dos Mamonas Assassinas, o acidente matou o piloto Jorge Luiz Germano Martins, o co-piloto Alberto Takeda, o ajudante de palco Isaac Souto e o segurança Sérgio Porto.

A trajetória dos Mamonas começou longe dos holofotes, quando Sérgio Reis de Oliveira (Sérgio Reoli) conheceu Maurício Hinoto através do trabalho. Ao saber que Sérgio tocava bateria, Maurício decidiu apresentá-lo ao irmão, o guitarrista Bento Hinoto. Juntos, eles decidiram formar uma banda e, enquanto ensaiavam, Samuel Reis de Oliveira, o irmão mais novo de Sérgio, se interessou pelo som e passou a tocar baixo elétrico. Os três formaram o grupo Ponte Aérea, que depois se tornaria Utopia. Juntos, eles tocavam covers de sucessos do rock alternativo da época, como Ultraje a Rigor, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso.

Em 1990, em uma apresentação no Parque Cecap, em Guarulhos, o trio tocava quando o público pediu a canção "Sweet Child o' Mine", da banda norte-americana Guns N' Roses. Como nenhum dos três falava inglês, o grupo convidou alguém da plateia para assumir o microfone. Foi quando o baiano Alecsander Alves, conhecido como Dinho, subiu ao palco e cantou com os músicos pela primeira vez. O grupo escolheu efetivar Dinho como vocalista e, no mesmo ano, integrou o tecladista Márcio Cardoso de Araújo à banda. Ele permaneceu no conjunto até pouco antes do lançamento do disco Utopia (1992), quando foi substituído por Júlio Rasec, que era técnico de apoio da banda.

Em 1994, o Utopia decidiu mudar de perfil e repertório, para isso, eles passaram a adotar uma veia cômica e a compor as próprias canções. O grupo gravou uma fita demo com as canções “Pelados em Santos” e “Robocop Gay”, que logo depois cairia nas mãos do produtor musical Rick Bonadio, que idealizou o primeiro álbum da banda e sugeriu a mudança de nome. A ideia que levaria ao nome "Mamonas Assassinas" foi do baixista Samuel, que sugeriu inicialmente "Mamonas Assassinas do Espaço".

Em 1995, os Mamonas gravaram seu primeiro e único álbum homônimo da banda com a Electric and Musical Industries (EMI). Bonadio ficou responsável por lançar e comercializar o disco. Com letras repletas de deboche, incorreções políticas e expressões de duplo sentido, o álbum foi um sucesso e teve cerca de 1,8 milhão de cópias vendidas.

Quem eram os Mamonas?

Dinho

Alecsander Alves, conhecido como Dinho, nasceu em Irecê na Bahia e se mudou para Guarulhos com apenas dois meses de vida. Dinho começou a cantar em corais de igreja ainda na infância. Ele foi o principal vocalista e um dos letristas dos Mamonas. Com a banda, ele foi aclamado pelo seu bom humor no palco.

Bento Hinoto

Filho de Shizuo e Toshiko Hinoto, Alberto Hinoto, conhecido como Bento, nasceu em Itaquaquecetuba no dia 4 de agosto de 1970. Ele foi o guitarrista dos Mamonas Assassinas e um dos fundadores do grupo Ponte Aérea, que viria a ser a Utopia e, em seguida, os Mamonas. Aos 14 anos Bento ganhou seu primeiro violão, mas seu interesse pela guitarra surgiu dois anos depois, quando sua mãe trouxe do Japão o instrumento para presenteá-lo.

Sérgio Reis de Oliveira

Um dos fundadores do grupo Utopia, que originou os Mamonas, Sérgio Reoli nasceu em Guarulhos no dia 30 de setembro de 1969. Ele foi baterista da banda e um verdadeiro amante do rock nacional e internacional. Sérgio era irmão mais velho do baixista Samuel Reoli, que também integrou os Mamonas Assassinas.

Samuel Reis Oliveira

Samuel Reis de Oliveira, conhecido como Samuel Reoli, nasceu em São Paulo no dia 11 de março de 1973. Samuel foi baixista dos Mamonas Assassinas e irmão mais novo do baterista Sérgio Reoli. Inicialmente ele não tinha grande interesse pela música, mas sim pelo desenho. Foi apenas ao assistir a um ensaio do grupo do irmão mais velho com Bento Hinoto que ele decidiu se juntar a eles e formar a banda Ponte Aérea, que viria a ser a Utopia e, em seguida, os Mamonas.

Júlio César Barbosa

Júlio César, conhecido como Júlio Rasec, nasceu em Guarulhos no dia 4 de janeiro de 1968, e foi tecladista e o principal compositor dos Mamonas. Na juventude, Rasec adorava sertanejo. Quando criança, ele ganhou um teclado que despertou seu interesse pela música. Ainda na infância, ele era tido como um mini-gênio, tendo aprendido a ler e escrever com apenas quatro anos.

