mundo Trio de adolescentes viraliza ao resgatar músicas dos anos 1940 em lares de idosos no Reino Unido Grupo The Duchy Darlings ganhou milhões de visualizações ao cantar clássicos antigos para moradores de casas de repouso

Três adolescentes de Yorkshire vêm chamando atenção nas redes sociais ao apostar em um repertório pouco comum para a idade. Enquanto a maioria dos jovens de 14 anos acompanha estrelas do pop atual, Siena Ansell, Emilia Foster e Lottie Gray, conhecidas como The Duchy Darlings, resgatam harmonias e canções dos anos 1940, imortalizadas por nomes como The Andrews Sisters, Glenn Miller e The Chordettes.

Com figurinos inspirados na época da Segunda Guerra Mundial e arranjos vocais precisos, o trio soma mais de 126 mil seguidores e milhares de visualizações no TikTok e Instagram. Parte do sucesso vem de apresentações gravadas em lares de idosos, onde interpretam clássicos como Mr. Sandman, Chattanooga Choo Choo e Oh Johnny Oh!.

Confira:



Música como ponte entre gerações

Um dos vídeos mais compartilhados mostra um morador de 90 anos cantando junto com as meninas A Nightingale Sang in Berkeley Square, canção eternizada por Vera Lynn. A gravação ultrapassou 1,3 milhão de visualizações e se tornou símbolo da conexão geracional promovida pelo grupo. “A música é a melhor forma de trazer memórias de volta”, disse Siena, de 15 anos, ao The Times, ao relatar a reação dos idosos durante as apresentações.





Formado inicialmente para uma apresentação pontual na Catedral de Ripon, em maio de 2025, durante as celebrações de 80 anos do Dia da Vitória na Europa (VE Day), o trio ganhou projeção antes mesmo de subir ao palco, após um ensaio viralizar nas redes. Desde então, as jovens passaram das apresentações de rua em York para uma agenda que inclui lares de idosos, casamentos e feiras de Natal.

#theduchydarlings #fyp original sound - The Duchy Darlings @theduchydarlings On the final day of 2025 we wanted to look back on our very first rehearsal, when we had no idea how far we would come in just a short 8 months. Thanks to our incredible worldwide Duchy Darling supporters we now have millions of followers across the globe from Liverpool to Pennsylvania and everywhere in between! We've performed in theatres, cathedrals, town halls, care homes, cobbled streets and concert halls across the country, recorded our first professional single, appeared on the National news and radio, worn 17 different costumes , 6 different hair styles , shared laughter, built friendships and had the time of our lives. Thank you to our incredible dedicated team who made it all possible - let's see what 2026 has in store for us! #happynewyear



O single de estreia, um cover de Boogie Woogie Bugle Boy, das Andrews Sisters, foi lançado em agosto e reforçou a identidade do grupo. Comentários no YouTube destacam a sensação de “viagem no tempo” provocada pelas interpretações. Em entrevistas à BBC, Lottie, de 13 anos, afirmou que o projeto também despertou seu interesse pela história. Já Emilia, de 14, disse ter se surpreendido ao ser reconhecida por fãs nas ruas após o sucesso online.

Sem abrir mão do visual retrô, com figurinos preparados pela mãe de Lottie e penteados feitos em família, as Duchy Darlings começaram a ampliar o repertório para além dos anos 1940, incluindo músicas posteriores. Ainda assim, é no resgate das canções da guerra, especialmente nos lares de idosos, que o trio encontrou sua marca mais forte e emocional.

