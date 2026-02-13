A- A+

GALO DA MADRUGADA Trio especial leva frevo, dança e homenagem a "O Agente Secreto" ao desfile do Galo da Madrugada Apresentação reúne Orquestra Popular do Recife, Guerreiros do Passo, Almério, Flaira Ferro e participação de Chico César em homenagem ao filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho

Uma das atrações programadas para o desfile do Galo da Madrugada, neste sábado (14), será um trio temático dedicado ao frevo e ao cinema pernambucano.

A iniciativa, organizada pela Prefeitura do Recife, recria um espetáculo apresentado na França no ano passado, quando a Orquestra Popular do Recife, acompanhada pelos Guerreiros do Passo e pelos cantores Almério e Flaira Ferro, participou do encerramento do Cinéma Paradiso Louvre, em Paris.

Na ocasião, a apresentação marcou a estreia internacional em circuito aberto do filme "O Agente Secreto", dirigido pelo cineasta Kleber Mendonça Filho, apontado como forte concorrente a premiações internacionais.

O trio, previsto como o quarto a desfilar, será conduzido pelo maestro Ademir Araújo, o Formiga. A orquestra executará frevos instrumentais tradicionais, celebrando o ritmo e convidando o público a participar da festa ao som de composições de autores como Lídio Francisco, Lídio Macacão, Severino Araújo, além do clássico “Vassourinhas”, de Joana Batista e Matias da Rocha.

No palco móvel, Almério e Flaira Ferro apresentarão músicas conhecidas do repertório carnavalesco, incluindo obras de compositores como J. Michiles, Zé Ramalho, Luiz Gonzaga e Luiz Bandeira, além de “Ciranda de Maluco”, de Otto.

Enquanto isso, os dançarinos dos Guerreiros do Passo prometem transformar o trajeto em um grande baile a céu aberto, remetendo a cenas do longa que mostram o personagem principal sendo acolhido por foliões ao sair do Cinema São Luiz, um dos cenários simbólicos da produção.

O desfile também passa pela área onde está montada a alegoria gigante da Ponte Duarte Coelho, ponto central das celebrações carnavalescas.

A programação contará ainda com participação especial do cantor e compositor Chico César e um repertório que atravessa diferentes épocas e estilos, reunindo desde a obra de Heitor Villa-Lobos até canções associadas ao movimento manguebeat, como as de Chico Science. Também estão previstas homenagens a artistas ligados à história do frevo e da música pernambucana, entre eles Lenine, Capiba, Alceu Valença e Marron Brasileiro.



Tradição cinematográfica

A relação entre Recife e o cinema é antiga. Ainda nos anos 1920, a cidade viveu o chamado Ciclo do Recife, considerado um dos primeiros movimentos organizados de produção cinematográfica do país. Décadas depois, a capital pernambucana voltou a ganhar destaque internacional com uma nova geração de realizadores, entre eles Kleber Mendonça Filho, cujas obras vêm alcançando repercussão em festivais e circuitos exibidores ao redor do mundo.

*Com informações da assessoria

