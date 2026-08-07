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AO VIVO Trio Mocotó reúne samba-rock, rap e pop no Bem Brasil deste domingo (9) Programa da TV Cultura transmitirá, ao vivo, show que terá as participações de Duquesa e Vitão

O samba-rock do Trio Mocotó é o destaque do próximo episódio do Bem Brasil, que será exibido ao vivo pela TV Cultura neste domingo (9), a partir do meio-dia, diretamente do Sesc Itaquera, em São Paulo.

A apresentação aproxima a trajetória de um dos grupos pioneiros na mistura de samba, soul e funk de artistas de diferentes momentos da música brasileira, como a rapper Duquesa e o cantor Vitão.

Com mais de 50 anos de estrada, João Parahyba, Nereu São José e Melvin Santhana sobem ao palco para revisitar parte do repertório que marcou a carreira do trio.

Entre as músicas previstas estão “Coqueiro Verde”, “Kriola”, “Voltei Amor” e “Não Adianta”. Ao longo de sua história, o grupo se tornou uma referência na construção do samba-rock e trabalhou com nomes como Jorge Ben Jor e Dizzy Gillespie.

A rapper Duquesa representa uma geração que vem renovando a cena do rap brasileiro, enquanto Vitão amplia o espectro do encontro ao transitar por diferentes linguagens da música pop nacional. A presença dos dois convidados estabelece uma ponte entre o Trio Mocotó e sonoridades contemporâneas.

À frente do Bem Brasil está Wandi Doratiotto. A jornalista Laíze Câmara, do programa Vitrine, também participa da atração, estabelecendo a interlocução com a plateia durante o espetáculo.

Além da transmissão pela TV Cultura, o show poderá ser acompanhado nos canais digitais da emissora, no sesc.tv e no YouTube do Sesc São Paulo. Quem estiver em São Paulo também poderá assistir à apresentação presencialmente no Sesc Itaquera, com acesso gratuito.

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