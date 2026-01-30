A- A+

Folia Carnaval 2026: Trio Pernambuco Meu País estreia nas Virgens do Bairro Novo com Michele Andrade Tradicional bloco se concentra às 10h deste domingo (1º), na Praça 12 de Março, em Olinda

O festival Pernambuco Meu País estreia no Carnaval 2026 com trio elétrico puxado pela cantora pernambucana Michele Andrade nas Virgens do Bairro Novo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Desde 1953, o tradicional desfile reúne foliões com irreverência e bom humor. Abrindo alas do mês carnavalesco, o evento ocorre neste domingo (1°), com concentração às 10h e saída às 11h, na Praça 12 de Março.

Com um repertório extenso e eclético, a cantora faz uma mistura de ritmos com um ballet que acompanha a artista nas coreografias e inspira os foliões.

“Realizamos com sucesso a edição inverno do Pernambuco Meu País passando por dez cidades do interior do Estado, dando sequência com a edição verão que passou por Aldeia, Recife, São José da Coroa Grande e, neste fim de semana, chega ao Litoral Norte, em Itamaracá. Dando o ponta-pé inicial no Carnaval, levamos de forma inédita o Pernambuco Meu País ao bloco Virgens do Bairro Novo, com um trio elétrico exclusivo que levará muita alegria e irreverência ao público”, ressalta a secretária de Cultura do Estado de Pernambuco, Cacau de Paula.

O trio elétrico é uma ação do Governo de Pernambuco por meio da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-PE), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

“A chegada do trio Pernambuco Meu País às Virgens do Bairro Novo representa um marco para o nosso desfile. Somos gratos ao Governo de Pernambuco por investir no Carnaval, valorizar os blocos tradicionais e fortalecer a cultura como política pública. Essa ação engrandece a festa, movimenta a cidade e reafirma o compromisso do Estado com a cultura popular e com o povo que faz o Carnaval acontecer”, destaca o presidente do bloco, Renato Feitosa.

Sobre as Virgens do Bairro Novo

Ao todo serão três orquestras de frevo embalando o público das Virgens do Bairro Novo este ano, além de atrações espalhadas pelos 12 trios elétricos do bloco.

Entre os nomes confirmados estão Allan DiBôa, Kelvis Duran, Everton Freitas, André Marreta, Flay, Michele Andrade, Banda É Farra, Asas da América, Som da Terra, Renato Pires e Referson Rouche.



O bloco já contabiliza mais de 150 desfilantes inscritos para a competição das Virgens, que vão disputar em oito categorias, sendo elas: Luxo, Originalidade e a aguardada categoria Mais Sapeca.

Uma comissão julgadora avaliará os desfilantes e definirá o 1º e 2º lugar de cada categoria, com prêmios que serão entregues em troféus e cheques simbólicos aos vencedores.

