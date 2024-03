A- A+

oscar 2024 Triunfo de "Oppenheimer" no Oscar divide moradores de Hiroshima, alvo de bomba atômica dos EUA Obra de Christopher Nolan saiu de cerimônia com 7 estatuetas, incluindo a de Melhor Filme

"Este é realmente um filme que as pessoas em Hiroshima suportam assistir?", questionou Kyoko Heya, presidente do festival internacional de cinema da cidade japonesa, nesta segunda-feira (11), depois que o sucesso de bilheteria ganhou sete estatuetas do Oscar, incluindo a de Melhor Filme.

Christopher Nolan também foi escolhido como melhor diretor pela cinebiografia, um sucesso mundial no fim do ano passado - exceto no Japão, onde esteve ausente dos cinemas.

Não houve nenhuma declaração oficial na época, alimentando especulações de que temas sensíveis em torno do assunto mantiveram o filme fora das telas japonesas.

Cerca de 140 mil pessoas morreram em Hiroshima e 74 mil em Nagasaki quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades, dias antes do fim da Segunda Guerra Mundial.

"Oppenheimer" será finalmente lançado no Japão em 29 de março, mas Heya organizou uma exibição especial na terça-feira para estudantes do Ensino Médio.

A senhora de 69 anos disse à AFP no Peace Memorial Park da cidade, perto do hipocentro da bomba, que achou o filme de Nolan "muito centrado na América".

No parque, as ruínas de um edifício abobadado servem de lembrança dos horrores do ataque, juntamente com um museu e outros memoriais.

Heya inicialmente ficou “aterrorizado” com a perspectiva de exibi-lo em Hiroshima, hoje uma próspera metrópole com 1,2 milhão de habitantes. Mas, eventualmente, ela parou de questionar sua decisão.

"Agora quero que muitas pessoas assistam ao filme, porque ficaria feliz em ver Hiroshima, Nagasaki e as armas atômicas se tornarem assunto de discussões graças a este filme" disse ela.

"Não é isento de responsabilidade"

Uma exibição também será realizada em Nagasaki antes da data oficial de lançamento do filme.

Yu Sato, uma estudante de 22 anos da Universidade da Cidade de Hiroshima, disse que se sentiu "um pouco assustada" com a forma como os sobreviventes da bomba e suas famílias reagiriam ao filme vencedor do Oscar.

"Para ser sincera, tenho sentimentos confusos" disse Sato, que trabalha com os sobreviventes durante os seus estudos. — Oppenheimer criou a bomba atômica, o que significa que ele fez deste mundo um lugar muito assustador. Mesmo que ele não pretendesse matar muitas pessoas, ele não pode ser visto como completamente isento de responsabilidade.

O diretor Nolan disse que se inspirou para fazer "Oppenheimer" depois de se deparar com uma biografia ganhadora do Prêmio Pulitzer de J. Robert Oppenheimer, o físico que supervisionou a invenção da bomba atômica.

O filme virou sensação no ano passado, quando foi lançado no mesmo dia de “Barbie”, gerando inúmeros memes virais sobre o fenômeno “Barbenheimer”.

Mas essas piadas provocaram raiva na internet no Japão, o único país que sofreu um ataque nuclear durante a guerra, e os usuários das redes sociais também reagiram rapidamente à campanha de "Oppenheimer" pelo Oscar.

"Talvez seja hora de alguém fazer um filme sobre bombas atômicas da perspectiva do Japão ou de um japonês", escreveu um internauta no X, antigo Twitter.

