Triunfo recebe evento geek neste domingo (20), com presença do dublador Marcelo Campos

O universo geek vai invadir Triunfo, no Sertão do Pajeú, neste fim de semana. O Caatingeek Tour chega ao município neste domingo (20), a partir das 12h, no Espaço Parque – dentro do Águas Parque Triunfo, com uma terceira edição repleta de atividades.

Gratuito, o encontro irá celebrar os 20 anos do anime Fullmetal Alchemist no Brasil e trará o dublador Marcelo Campos, responsável pela voz do protagonista da franquia, Edward Elric.

O artista também “empresta” sua voz a outros personagens memoráveis como Trunks do futuro (Dragon Ball Z); Yugi (Yu-Gi-Oh); Mu de Áries (Os Cavaleiros do Zodíaco); Shurato; Mega Man; e muitos outros – além de ser locutor dos canais Premiere, do grupo Globo.

Misturando culturas, o festival trará também lançamentos de quadrinhos locais e o bate-papo “Publique-se”, sobre como criar e publicar alguma obra – com a participação da Editora Germinar, que é da cidade, e Abel Labanca, editor da Livrinho de Papel Finíssimo, do Recife.

O Caatingeek Tour vai contar ainda com uma apresentação cultural especial, unindo os Caretas, símbolo de Triunfo, com forró e Dragon Ball Z.

“Vai ser um dia de muita cultura, entretenimento e nostalgia. É muito bom unir o universo geek com a cultura local. É um evento para toda a família, facilitando o acesso à cultura pop e proporcionando experiências que ficarão guardadas na memória do público. Triunfo nos acolheu de uma forma especial e queremos sempre entregar o melhor para quem vem ao Caatingeek Tour”, comenta Messias Amorim, idealizador do evento – que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Triunfo, através da Secretaria de Turismo e Cultura.

A convenção também terá o Carets’ Alley (corredor dos artistas), concurso cosplay, lojas geeks, arena de games, torneios, dinâmicas e outras atividades.

A entrada é gratuita, mas quem quiser contribuir com o evento pode adquirir uma credencial exclusiva e colecionável. O item dá benefícios ao portador, como foto e autógrafo com o dublador convidado, prioridade nas atividades e participação em sorteios.

A credencial, que não é um ingresso, custa R$ 25. Quem deixar para comprar no dia do festival, investirá R$ 35.

O Caatingeek Tour é um spin-off do Caatingeek, o maior festival geek do interior do Nordeste, que é realizado em Serra Talhada. Na Capital do Xaxado o encontro será nos dias 22 e 23 de novembro.

A programação completa e mais detalhes do Tour podem ser encontrados no Instagram @caatingeektour. Já para mais informações sobre o Caatingeek, em Serra, basta acessar o @caatingeek.

SERVIÇO

Caatingeek Tour Triunfo

Data: 20 de julho

Horário: a partir das 12h

Local: Espaço Parque Shows e Eventos | Avenida Manoel Paiva dos Santos - Centro, Triunfo/PE

