A- A+

Paço do Frevo Troça John Travolta comanda o Arrastão do Frevo, neste domingo (6), no Bairro do Recife Evento gratuito será comandado pela Orquestra do Maestro Oséas. Concentração tem novo lugar: em frente ao museu, às 15h30

O Arrastão do Frevo, projeto gratuito do Paço do Frevo, vai colorir as ruas do Bairro do Recife de azul e branco com a tradicional Troça Carnavalesca Mista John Travolta, neste domingo (6), como convidada da edição de agosto.



John Travolta, uma das troças mais reverenciadas de Olinda - fundada em 1979, no bairro do Guadalupe - desfilará com a Orquestra do Maestro Oséas, um dos homenageados do Carnaval de Olinda deste ano.

Percurso

O evento agora tem novo percurso: a concentração começa às 15h30, em frente ao Paço, e o cortejo sai às 16h pela Rua da Guia, Av. Rio Branco e Marco Zero, retornando pelo mesmo caminho para a culminância em frente ao museu.

Arrastão do Frevo

É um dos projetos extramuros gratuitos do equipamento cultural e acontece todo primeiro domingo do mês, arrastando foliões em cortejo pelas principais ruas do Recife Antigo com uma troça ou agremiação convidada.

Durante as prévias de Carnaval e no Sábado de Zé Pereira, ao som do hino que homenageia a folia e o ator americano, a T.C.M. John Travolta costuma reunir uma multidão em torno do boneco gigante de cabelo na escovinha, construído pelo artista plástico Sílvio Botelho. Há 45 anos, foi o sucesso do filme “Embalos de Sábado à Noite” que deu origem ao bloco.

Botelho, na época da encomenda do boneco, estava em início de carreira, tinha apenas 17 anos. A feição do gigante, nas palavras bem humoradas do presidente da troça, Eraldo José Gomes, ficou “mais ou menos parecida com a de John Travolta”. Mas é justamente isso que o povo adora no “Jontra”, apelido carinhoso do bloco, que reúne público de todas as idades.

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu



SERVIÇO

Arrastão do Frevo com T.C.M. John Travolta

Domingo (6)

Concentração às 15h30, em frente ao Paço do Frevo

Cortejo às 16h

Acesso gratuito

Veja também

LANÇAMENTO Mundo Bita lança versão de "Realce", clássico de Gilberto Gil, nesta sexta (4)