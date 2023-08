"Troca Troca de Livros": edição da feira acontece neste sábado (2); veja detalhes

A- A+

Quem quiser renovar o acervo literário da estante e, dessa forma, conhecer novas histórias através dos livros, pode chegar neste sábado (2), no Shopping ETC, Zona Norte do Recife, para participar da edição da Feira Troca Troca de Livros.



A partir das 10h e com acesso gratuito, a feira acontece em estande montado no piso principal do mall.



Com títulos para todos os gostos e idades, o evento foi pensado com o intuito de estimular a leitura e incentivar o hábito de se debruçar sobre os livros e "viajar" em histórias diversas.

“Adiantamos que estamos com vários títulos imperdíveis para preencher as prateleiras do público, o legal desta ação é que sempre tem opção de livros para todos os gostos e idades”, conta Jacqueline Andrade, gerente geral do Shopping ETC.



Ainda de acordo com ela, é necessário que o interessado separe exemplares que estejam em bom estado de conservação para participar da experiência, que seguirá até as 17h.

Regras da Feira

Para participar da feira Troca Troca de Livros, é necessário observar algumas regras, entre elas, a de que não serão aceitos livros didáticos, acadêmicos, de poesia, em outros idiomas ou que tenham sido distribuídos gratuitamente.



Além disso, não será permitido fazer reservas de livros, tampouco a venda dos títulos.



Cada livro doado dará direito a outro livro na feira, e a ação de retirada deve ocorrer imediatamente.

Serviço

Feira Troca Troca de Livros

Quando: Sábado (1º)), das 10h às 17h

Onde: Shoping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Acesso gratuito

Informações: (81) 3243-8212

