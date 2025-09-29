A- A+

Cultura+ Trump anuncia tarifa de 100% sobre filmes realizados fora dos Estados Unidos 'Nosso negócio de fazer cinema foi roubado', anunciou presidente americano na rede Truth Social

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (29) tarifas de 100% sobre todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos.



"Nosso negócio de fazer cinema foi roubado dos Estados Unidos da América pelos outros países, como estivessem roubando 'doce de um bebê'", escreveu Trump em post na rede Truth Social, em que continua: "Estarei impondo uma tarifa de 100% sobre todos os filmes feitos fora dos Estados Unidos."



Esta não é a primeira vez que o político americano toca no tema. Em maio, Trump já havia ameaçado tarifas sobre filmes estrangeiros e sobre filmes americanos rodados fora do país. Assim como da última vez, o anúncio oferece poucos detalhes.

Já em maio, a definição vaga de "filmes estrangeiros" gerou confusão na indústria, uma vez que o alvo principal do presidente americano seriam os filmes de Hollywood que buscam filmagens fora dos EUA à procura de incentivos fiscais.

Na imprensa americana a medida vem sendo vista também como um confronto diretor entre Trump e o governador da Califórnia.

