''Tubarão'' 50 anos: animal artificial do filme de Spielberg pode ser visto em museu americano

Um dos segredos de Steven Spielberg para criar a sensação de medo no espectador foi esconder ao máximo o tubarão que ameaçava os personagens de seu clássico "Tubarão" (1975).



Ao longo do filme, o animal é pouco visto na tela. Ele está quase o tempo inteiro submerso e o diretor muitas vezes se utiliza de uma câmera subjetiva (que hoje faz sucessos nas redes no formato POV). Passados 50 anos, agora é bem mais fácil ver o animal do filme, apelidado de "Bruce".





Vários modelos de tubarões foram utilizados no clássico que inaugurou os blockbusters americanos, mas nenhum resistiu. No entanto, durante a produção, um modelo foi feito à semelhança dos originais para ficar exposto no parque da Universal Pictures, em Los Angeles. Agora, o item está em exibição permanente no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas do Hollywood, em Los Angeles, na Califórnia.

Antes de chegar ao museu, o item passou por restauração coordenada por Greg Nicotero, especialista em efeitos especiais e maquiagem conhecido pelo trabalho na série "The Walking Dead", que durou sete meses.

O adereço é o quarto molde de tubarão e o último sobrevivente do molde original de tubarão para o filme. Com 7,6 metros de comprimento, este é o maior objeto na coleção do Museu da Academia, organização responsável pela cerimônia do Oscar.



A partir do dia 14 de setembro, o Museu da Academia também irá realizar uma exposição temática dedicada a "Tubarão".

