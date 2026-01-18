A- A+

enfermidade Tuberculose peritoneal: veja sintomas da doença rara responsável pela morte de Erlan Bastos Dentre eles, estão a dor abdominal contínua e sensação de cansaço

O jornalista Erlan Bastos, de 32 anos, morreu no sábado (17) após complicações de uma tuberculose peritoneal, doença considerada rara e grave. Erlan apresentava o programa Bora Amapá, na NCTV, e chegou a citar sintomas da condição ao vivo.

Segundo Erlan, ao chegar em Macapá, há cerca de um mês, ele apresentava inchaço na barriga e suando muito. No entanto, ao procurar atendimento médico recebeu remédio para gases, e quando retornou ao local não foram realizados exames.

O que é a tuberculose peritoneal?

A tuberculose peritoneal é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, e atinge o peritônio, a membrana de revestimento da cavidade abdominal. Por isso, ela pode atingir órgãos como o estômago, fígado e intestino.

Esse tipo de tuberculose representa de 15% a 20% dos casos de tuberculose extrapulmonar (ou seja, que ocorrem fora dos pulmões, onde a doença se desenvolve mais comumente).

Sintomas da tuberculose peritoneal

Os sintomas associados com essa doença são:

- Perda de peso;

- Dor abdominal contínua;

- Sensação de inchaço;

- Febre baixa;

- Sensação de cansaço;

- Perda do apetite; e

- Acúmulo de líquido no abdômen.

O diagnóstico pode demorar principalmente porque seus sinais e sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças.

