Tuberculose peritoneal: veja sintomas da doença rara responsável pela morte de Erlan Bastos
Dentre eles, estão a dor abdominal contínua e sensação de cansaço
O jornalista Erlan Bastos, de 32 anos, morreu no sábado (17) após complicações de uma tuberculose peritoneal, doença considerada rara e grave. Erlan apresentava o programa Bora Amapá, na NCTV, e chegou a citar sintomas da condição ao vivo.
Segundo Erlan, ao chegar em Macapá, há cerca de um mês, ele apresentava inchaço na barriga e suando muito. No entanto, ao procurar atendimento médico recebeu remédio para gases, e quando retornou ao local não foram realizados exames.
O que é a tuberculose peritoneal?
A tuberculose peritoneal é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, e atinge o peritônio, a membrana de revestimento da cavidade abdominal. Por isso, ela pode atingir órgãos como o estômago, fígado e intestino.
Esse tipo de tuberculose representa de 15% a 20% dos casos de tuberculose extrapulmonar (ou seja, que ocorrem fora dos pulmões, onde a doença se desenvolve mais comumente).
Sintomas da tuberculose peritoneal
Os sintomas associados com essa doença são:
- Perda de peso;
- Dor abdominal contínua;
- Sensação de inchaço;
- Febre baixa;
- Sensação de cansaço;
- Perda do apetite; e
- Acúmulo de líquido no abdômen.
O diagnóstico pode demorar principalmente porque seus sinais e sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças.