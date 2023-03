Tuca Andrada estreia o monologo "Lets Play That ou Vamos Brincar Daquilo"

A- A+

Depois de trabalhos de sucesso na TV e no cinema, Tuca Andrada está de volta a sua cidade natal. Com o espetáculo "Let 's Play That ou Vamos Brincar Daquilo”, o ator explora a vida e obra de Torquato Neto no aniversário de 50 anos da morte do artista. A estreia nacional do monólogo sobre o tropicalista acontece no Recife, a partir desta sexta-feira (10), no Teatro Hermilo Borba Filho.

Dividido em duas partes, a apresentação mistura recital de poesia, show, jogo, aula, debate e stand up em 90 minutos de duração. Com direção musical de Caio Cezar Sitonio e co-direção de Maria Paula Costa Rêgo, que muitas vezes induz o ator a “dançar” o texto, o espetáculo traz inserções do único áudio de que se tem notícia em arquivos com a voz do Anjo Torto da Tropicália.

Poeta e letrista

Autor de canções seminais do tropicalismo, como “Geléia Geral”, com parceria de Gilberto Gil; “Mamãe, Coragem” e “Nenhuma Dor”, com Caetano Veloso; e “Let's Play That”, com Jards Macalé, a musicalidade do compositor será interpretada na voz do próprio Andrada e acompanhada por inserções de canções do autor na voz de Gal Costa, a cantora que mais gravou Torquato em sua obra. “Eu gostaria muito que Gal estivesse aqui para poder assistir a esse espetáculo. Trazer sua voz à cena é também uma forma de homenageá-la”, comenta Tuca.

“Contar simplesmente a biografia de Torquato Neto de forma linear, cronológica, da maneira como muitos artistas são biografados hoje pelo teatro brasileiro, nos parecia uma traição à memória do poeta. Por ser o artista que foi, ele exigia de nós uma outra abordagem. Com este trabalho, o que eu desejo é poder instigar as pessoas a pensarem com ele“, explica o astro de “A Cor do Pecado” e “Cordel Encantado”

Serviço:

Quando: A partir desta sexta-feira (10) até 26 de março

Onde: Teatro Apolo, Sala Hermilo Borba Filho - Rua do Apolo 121, Recife

Ingressos no sympla



