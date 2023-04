A- A+

SHOW "Tudo é Amor - Almério canta Cazuza" ganha lançamento em disco físico no mesmo dia de show no Recife Cantor e compositor pernambucano, Almério retorna ao Recife com show em que celebra Cazuza

Paral além do álbum digital, lançado em 2021, "Tudo é Amor - Almério canta Cazuza" será eternizado em disco físico com lançamento no próximo sábado (29) - mesmo dia da apresentação do cantor e compositor pernambucano no Teatro do Parque, palco em que retorna após show memorável na última edição do Janeiro de Grandes Espetáculos.

Clássicos como "O Nosso Amor a Gente Inventa", "Brasil" e "Minha Flor, Meu Bebê" integram o repertório do show, que após a estreia por palcos País afora, sob direção artística de Marcus Preto, direção musical de Juliano Holanda e coordenação de produção de André Brasileiro e Tadeu Gondim, traz a boa nova do registro em mídia física.









Para o show, os ingressos estão à venda no Sympla com valores a partir de R$ 40 (meia-entrada). Já o CD "Tudo é Amor" estará disponível na bilheteria do Teatro do Parque, na noite do show, pelo valor de R$ 30 - ou de R$ 15 para quem doar pelo menos cinco peças de roupa para o Brechó do Entra, que terá renda revertida para a comunidade Entra Apulso.



Serviço

Show "Tudo é Amor - Almério Canta Cazuza" e lançamento do disco físico



Quando: Sábado (29), 20h

Onde: Teatro do Parque



Ingressos no Sympla a partir de R$ 40 (meia-entrada)

CD, na bilheteria do teatro: R$ 30/R$ 15 (com doação de cinco peças de roupa)



Rua do Hospício, 85, Boa Vista

Informações: @atosproducoesartisticas

Veja também

REDES SOCIAIS Twitter restabelece selo de verificado para celebridades mortas; Paulo Gustavo está entre elas