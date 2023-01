A- A+

SHOWS "Tudo é Amor": Almério canta Cazuza nesta quarta (18), no Recife Aclamado show dedicado ao cantor carioca ícone dos anos 1980 retorna em única apresentação ao Teatro do Parque, às 19h.

A poesia atemporal de Cazuza e a visceralidade de Almério se encontram no palco do Teatro do Parque, no Recife, nesta quarta-feira (18), às 19h. O show "Tudo é Amor: Almério canta Cazuza" está de volta ao Recife, com única apresentação dentro da programação do 29º Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE).



Com direção geral de André Brasileiro, direção artística de Marcus Preto e direção musical Juliano Holanda, "Tudo é Amor" traz Almério interpretando 18 canções do repertório de Cazuza, abraçando hits dos anos 1980 e músicas lado B. O resultado é uma potente performance de palco que prega liberdade e empatia, e reaviva a memória de Cazuza para novas gerações através de canções que marcaram época, como "Brasil", "Exagerado" e "Nosso amor a gente inventa".



O show estreou oficialmente em maio de 2022, com apresentação também no Teatro do Parque. De lá para cá, a apresentação passou por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. No Rio, Almério foi prestigiado com a presença de amigos e antigos fãs de Cazuza na plateia, além de Lucinha Araújo, mãe do cantor carioca morto em 1990, a quem o pernambucano prestou homenagens.



O show é orientado pelo repertório do disco homônimo lançado em 2021, um projeto idealizado por Ione Costa, empresária da instituição sociocultural Parças do Bem.

“Eu queria gravar Cazuza com um nordestino e tinha certeza de que essa voz tinha que ser a do Almério”, comenta ela.

A apresentação agora retorna ao Recife pela Atos Produções Artísticas, com coordenação de produção de Tadeu Gondim, e traz Almério acompanhado por banda formada por Juliano Holanda (guitarra), Rapha B (bateria), Guga Fonseca (teclado) e Roger Victor (contrabaixo).

SERVIÇO:

Show “Tudo é Amor: Almério canta Cazuza”

Quando: Quarta-feira (18), às 19h

Onde: Teatro do Parque, Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos: R$ 60 inteira / R$ 30 meia. Venda antecipada no site

