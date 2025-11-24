A- A+

Streaming "Tudo é justo", série com Kim Kardashian, é renovada para segunda temporada Episódios foram muito mal avaliados pela crítica especializada, mas produção foi maior estreia global do Hulu (selo do Disney+) nos últimos três anos

Mesmo com uma enxurrada de críticas, a série "Tudo é justo", do Disney+, foi renovada para a segunda temporada. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Hulu, selo da plataforma que exibe os episódios.

Estrelada por Kim Kardashian, Sarah Paulson, Naomi Watts e Niecy Nash, a série conta a história de um grupo de advogadas especializada em divórcios, que decide abrir uma firma só de mulheres. A produção, criada por Ryan Murphy, recebeu avaliações da imprensa internacional como "a pior série do ano", "atrocidade" e até zero estrelas. Apesar disso, "Tudo é justo" foi a maior estreia global do Hulu nos últimos três anos.

No Rio para o lançamento da série no início de novembro, Naomi Watts conversou com o Globo sobre as avaliações.

— É muito raro quando a crítica e o público estão em sintonia. Isso simplesmente não acontece. E, nesse caso, os dois lados foram extremos. Recebemos críticas bastante negativas e, ao mesmo tempo, um amor enorme do público. Seria ótimo ter uma resposta muito positiva de ambos, mas isso é algo incomum — disse ao lado da colega de elenco Sarah Paulson.

