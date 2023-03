'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo' chega ao Oscar como grande favorito

A- A+

"Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", uma produção de ficção científica com multiversos, brinquedos sexuais e dedos de salsicha, chega à cerimônia do Oscar neste domingo (12) como grande favorita para vencer na categoria de melhor filme.

Os produtores da festa da Academia de Hollywood esperam que os telespectadores assistam a cerimônia para descobrir se o filme, que arrecadou 100 milhões de dólares na bilheteria, conquistará a cobiçada estatueta e também para colocar um ponto final no episódio infame do tapa de Will Smith que ofuscou a premiação no ano passado.

"Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", sobre uma imigrante chinesa, dona de uma lavanderia, que luta contra um vilã interdimensional que acaba sendo sua própria filha, foi o filme que recebeu mais indicações ao Oscar, 11.

O filme e seu elenco, majoritariamente asiático, dominaram a temporada de premiações de Hollywood.

"É um grupo muito legal de pessoas, pelo qual é impossível não ficar feliz", declarou à AFP Scott Feinberg, colunista da revista Hollywood Reporter.

A produção deve dominar a noite do Oscar, mas pode enfrentar dificuldades justamente na categoria de melhor filme, devido ao sistema de votação de "preferência", no qual os membros da Academia votam em todos os indicados, do melhor ao pior.

Um eleitor que pediu anonimato afirmou que alguns colegas da Academia, em particular os mais velhos, estão "muito divididos" sobre o filme.

"É ousado e único, mas não é um filme tradicional (...) pode ficar bem abaixo na lista de muitos", disse.

O sistema pode beneficiar "Nada de Novo no Front", o filme alemão produzido pela Netflix sobre a Primeira Guerra Mundial, que venceu o prêmio britânicos BAFTA, e "Top Gun: Maverick", o sucesso de bilheteria protagonizado por Tom Cruise.

"Foi um filme que trouxe o público de volta ao cinema", afirmou um integrante da Academia.

Disputas acirradas

A disputa nas categorias de atuação está muito acirrada.

"Não lembro de algum ano, pelo menos desde que venho fazendo isso, em que três das quatro categorias de atuação estivessem empatadas", conta Feinberg.

Cate Blanchett é a favorita para Melhor Atriz, por "Tár", mas "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" pode levar Michelle Yeoh a uma conquista histórica, como a primeira asiática a vencer esta categoria.

A estatueta de Melhor Ator será definida entre Austin Butler ("Elvis"), Brendan Frases ("A Baleia") e Colin Farrell ("Os Banshees de Inisherin").

O prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante é uma disputa entre Angela Bassett, primeira estrela de um filme da Marvel a ser indicada com "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", Kerry Condon ("Os Banshees de Inisherin") e Jamie Lee Curtis ("Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo").

Na categoria Ator Coadjuvante a disputa parece definida a favor de Ke Huy Quan. O ex-astro infantil de "Indiana Jones e o Templo da Perdição" venceu todos os prêmios da temporada, o que parece um prefácio de seu retorno fantástico.

O tapa

O tapa que Will Smith deu em Chris Rock durante a cerimônia do ano passado paira como um fantasma sobre a festa de 2023.

"Nós vamos reconhecer o que aconteceu e depois seguiremos em frente", afirmou a produtora executiva do Oscar, Molly McNearney, esta semana.

A Academia vetou a participação de Will Smith na cerimônia por 10 anos, o que significa que o vencedor da categoria de melhor ator do ano anterior não cumprirá a tradição de apresentar o prêmio de melhor atriz.

Pela primeira vez, uma "equipe de crise" vai atuar nos bastidores para evitar qualquer coisa que fuja do roteiro. O objetivo da produção e do apresentador da festa, Jimmy Kimmel, é "manter a cerimônia divertida".

Se as pessoas permanecerão diante da televisão é outra questão.

Parcialmente por conta da agressão, os índices de audiência aumentaram no ano passado, mas continuaram abaixo dos ótimos números da década de 1990.

Os produtores esperam que as indicações para filmes que fizeram muito sucesso na bilheteria, como "Top Gun: Maverick" e "Avatar: O Caminho da Água", atraiam os espectadores de volta.

