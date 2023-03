A- A+

OSCAR 2023 'Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo' é o filme mais premiado da História, diz site Levantamento do portal IGN mostrava que a obra possuía 158 honrarias antes mesmo da 95ª edição do Oscar, que rendeu mais sete prêmios, incluindo Melhor Filme

Mesmo antes da realização da 95ª cerimônia do Oscar, "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo" já se consagrava como o filme mais premiado da História, de acordo com levantamento do portal de entretenimento IGN divulgado na última quinta-feira (9). Até então, tinham sido compiladas 158 honrarias entre as principais organizações de críticos e órgãos de premiação.

O título que ocupava este posto era "O senhor dos anéis: o retorno do rei", com 101 prêmios importantes, também segundo os cálculos do IGN. Diante do evento deste domingo (12), a ficção-científica levou mais sete grandes prêmios, incluindo Melhor Filme e o primeiro Oscar de Melhor Atriz a uma asiática (Michelle Oh), passando a somar 165.

O IGN disse que também levou em conta os 45 órgãos de premiação que reconheceram esses dois filmes. Mesmo assim, o filme mais recente superou o detentor do recorde anterior seja na quantidade de prêmios (138 a 127), indicações (295 a 189) ou organizações que lhes deram um prêmio (39 a 37).

"Não há como duvidar dos avanços de "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo" em Hollywood no ano passado. Michelle Yeoh e Ke Huy Quan fizeram história no SAG Awards no mês passado por suas interpretações de Evelyn Wang e Waymond Wang, respectivamente. Yeoh se tornou a primeira vencedora asiática de melhor atriz na história do SAG, enquanto Quan se tornou o primeiro asiático a ganhar o prêmio de melhor ator coadjuvante", destacou o IGN.

Veja também

LITERATURA Conheça cinco livros de Kenzaburo Oe, vencedor do prêmio Nobel de Literatura