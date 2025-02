A- A+

REALITY Tudo novo no BBB 25: programa tem reviravolta com fim de duplas e paredão falso; entenda

Fim das duplas no BBB 25! A partir deste domingo (2), o reality show deixa de ser disputado por pares, como já anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na última quinta-feira (31) — por enquanto, porém, apenas os espectadores detêm essa informação.

O início da nova etapa do programa será marcado por uma "falsa" eliminação, algo que deve provocar uma grande reviravolta na atração. Nas redes sociais, espectadores celebraram o fato.

"Amei essa dinâmica. Não vai faltar fogo no parquinho", brincou um usuário do X.

O início da disputa do BBB - Big Brother Brasil individualmente — ou seja, com cada participantes disputando por si, e não mais junto a outra pessoa, em dupla — acontece após a realização do paredão desta semana. A dinâmica acontecerá da seguinte forma:

Neste domingo (2), acontece a formação do paredão normalmente — os líderes indicam uma dupla, que se enfrenta com as duas duplas mais votadas pela casa; essas duas duplas deverão entrar em consenso para puxar mais uma dupla para o paredão, num contragolpe (o paredão será disputado, portanto, entre quatro duplas).

Para o público, no entanto, o paredão será disputado entre oito pessoas: sim, a votação será para escolher uma (só uma!) pessoa para ser eliminada;

Na segunda-feira (3), acontece o Sincerão, com a lavação de roupa suja ao vivo.

Na terça-feira (4), uma das oito pessoas das quatro duplas é eliminada; Tadeu Schmidt, no entanto, anunciará ao vivo a eliminação de uma dupla, já que os participantes acreditam que a eliminação ainda está acontecendo em duplas. O par da pessoa eliminada será levado a um Quarto Secreto e, na sequência, retornará ao confinamento com uma imunidade.

Como será 'falsa' eliminação no BBB 25?

O último paredão em dupla aconteceu na terça-feira passada. Nesta semana, os participantes vão formar paredões em duplas, acreditando que as eliminações ainda acontecerão em duplas. O público, porém, votará individualmente para eliminar apenas um participante.

Na próxima terça-feira (4), apenas a pessoa mais votada será eliminada. A dupla dela, porém, será direcionada a um quarto secreto e, oportunamente, vai voltar para casa com uma imunidade.

