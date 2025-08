A- A+

cinema Tudo o que sabemos sobre a continuação de "O diabo veste Prada 2" com Meryl Streep e Anne Hathaway Filme original faturou US$ 326 milhões nas bilheterias mundiais em 2006

A produção de " O diabo veste Prada 2" corre a todo vapor. A aguardada continuação de comédia de 2006 está sendo filmada neste momento para lançamento no ano que vem, nas comemorações de 20 anos do longa original.

O longa estrelado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci se tornou um verdadeiro fenômeno de cultura pop e uma continuação é aguardada há anos.

Confira tudo o que sabemos sobre "O diabo veste Prada 2":

Velhos conhecidos

Os fãs do original não precisam se preocupar. Todo elenco principal está de volta: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. O diretor David Frankel e a roteirista Aline Brosh McKenna também retornam.

Nomes do elenco coadjuvante como Tracie Thoms e Tibor Feldman também voltam. Já Adrian Grenier, par romântico/boy lixo de Andrea (Hathaway), não retorna, para a felicidade dos fãs.

Novidades no elenco

Kenneth Branagh é uma das principais novidades no elenco. O ator irá interpretar o marido de Miranda Presley (Streep). Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet também entram para o time.

Gravações

O filme está em meio a filmagens em Nova York, nos Estados Unidos, cenário principal do longa original. O elenco do filme, inclusive, vem sendo clicado em muitas fotos durante as gravações nas ruas da cidade.

Data de lançamento

"O diabo veste Prada 2" chega aos cinemas americanos no dia 1º de maio de 2026. A data de lançamento no Brasil não foi confirmada, mas é provável que o filme entre em cartaz no país no dia 30 de abril.

Trama

O longa original é uma adaptação de livro homônimo de Lauren Weisberger, que se inspirou em sua experiência pessoal como assistente de Anna Wintour na revista Vogue. A trama vem sendo mantida em segredo, mas rumores apontam que o filme deve acompanhar Miranda sofrendo com o declínio das mídias impressas tradicionais.

