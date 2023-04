A- A+

influencers Tudo o que se sabe sobre o caso da mansão assaltada de Ceará e Mirella Santos Polícia acredita que crime foi premeditado por uma quadrilha que conhecia a rotina do casal

Wellington Muniz, o humorista Ceará, e sua mulher Mirella Santos, relataram no início da tarde da última segunda-feira (11) que a mansão onde moram em São Paulo foi invadida por criminosos. A invasão à mansão da família aconteceu na última sexta-feira, dia 7, às 19h51. Pelo menos três homens estão envolvidos no caso. Os ladrões levaram objetos de valor da casa, como bolsas de grife, relógios e joias da família, inclusive da filha do casal, Valentina, de 8 anos.

Veja abaixo o que se sabe sobre o caso, que já está sendo investigado pela polícia.

Imagens de segurança flagraram o momento da invasão

Após darem a notícia da invasão seguida de roubo, o casal mostrou aos seguidores as imagens da câmera de segurança no momento do crime, que registraram a ação dos criminosos.

Num dos vídeos captados pela câmera de segurança localizada na garagem, além dos objetos de valor da casa, como bolsas de grife, relógios e joias da família, o cofre também aparece sendo carregada por eles.

"Pode ser gente conhecida", diz Ceará

No início da tarde desta terça-feira, Ceará e Mirella postaram vídeos mostrando como ficou a mansão do casal após a ação dos bandidos, com vários pertences espalhados pelo chão. Ao comentar o caso, Ceará afirmou considerar a possibilidade do imóvel ter sido invadido por alguém conhecido.

"Entram na garagem, abrem o portão, pegam o cofre com todos os pertences e saem (...) Os dois conseguiram pegar o cofre e o cachorro ali, de boa, brincando com eles", diz Ceará.

O comportamento do animal levantou a suspeita no humorista, que pediu ajuda de usuários para divulgar as imagens e auxiliar a polícia na identificação dos criminosos.

"Olha o cachorro balançado o rabo aqui para eles. Por isso falo que pode ser gente conhecida (...) O Bartô calmamente não avançou em nenhum", completa.

Polícia suspeita que assaltantes clonaram controle do portão

Novas informações sobre a investigação, divulgadas pela polícia do estado nesta quarta-feira, apontam que os responsáveis pelo crime podem ter clonado o controle do portão da garagem da casa.

O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, secretário-executivo da Segurança Pública de São Paulo, afirmou, em entrevista à TV Record, que os criminosos entraram pelo portão da garagem da mansão, que não apresenta sinais de arrombamento.

A partir da análise das imagens filmadas pela câmera de segurança da casa, a polícia acredita que o assalto foi premeditado por uma quadrilha com algum conhecimento da rotina do casal.

