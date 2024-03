A- A+

OSCAR Tudo o que você precisa saber antes da premiação do Oscar 2024 A 96ª edição da cerimônia acontece neste domingo (10), no Teatro Dolby, em Los Angeles

A corrida do Oscar 2024 entra na reta final e os vencedores serão conhecidos no domingo, 10. O Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, será palco da cerimônia da 96ª edição do Oscar, com organização da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Veja a seguir os principais destaques deste ano, para que você possa se preparar para a grande noite do cinema.

Quando vai ser o Oscar?

A cerimônia da 96ª edição do Oscar acontece no domingo, 10 de março, às 20h, no horário de Brasília.

Como assistir?

A premiação será transmitida na TV a cabo, pela TNT, e no streaming, na HBO Max (agora Max). O tapete vermelho começa uma hora antes da cerimônia, às 19h.

Quem irá se apresentar?

Pela quarta vez, o apresentador Jimmy Kimmel será anfitrião do evento. Quanto às performances musicais, estão confirmadas, até o momento:

- O ator Ryan Gosling canta I'm Just Ken, trilha de seu personagem em Barbie

- Os irmãos Billie Eilish e Finneas O'Connell apresentam What Was I Made For?, canção do mesmo filme

- A cantora Becky G sobe ao palco com The Fire Inside, composição de Diane Warren para o longa Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou a História

- O músico Jon Batiste apresenta It Never Went Away, faixa de seu documentário, American Symphony

- O músico Scott George, do povo indígena Osage, celebra Wahzhazhe (A Song For My People), da trilha sonora de Assassinos da Lua das Flores, ao lado de um grupo de cantores Osage

Quem teve mais indicações?

A lista é liderada por Oppenheimer, com 13 indicações. Em seguida, estão Pobres Criaturas, com 11 indicações, e Assassinos da Lua das Flores, com 10. Barbie fica em quarto lugar, com 8 indicações.

Quem são os favoritos?

As outras premiações relacionadas ao cinema (o popular "termômetro do Oscar"), bem como a crítica especializada, vêm apontando que o grande filme do Oscar 2024 será Oppenheimer.



O longa de Christopher Nolan sobre o pai da bomba atômica tende a vencer nas categorias de melhor filme e melhor diretor, principalmente, após ter faturado títulos correspondentes no SAG Awards (Sindicato dos Atores), no DGA Awards (Sindicato dos diretores), no Critics Choice Awards (Associação de críticos), no PGA Awards (Sindicato dos produtores), no britânico Bafta e, por fim, no Globo de Ouro.

Cillian Murphy, que dá vida ao protagonista J. Robert Oppenheimer, é favorito à estatueta de melhor ator - podendo ser desbancado, talvez, por Paul Giamatti, de Os Rejeitados, que conquistou o prêmio no Critics Choice e o Globo de Ouro de melhor ator em musical ou comédia (enquanto Murphy venceu como melhor em drama).

Já no que diz respeito à categoria de melhor atriz no Oscar, a luta está acirrada entre Lily Gladstone, pelo papel em Assassinos da Lua das Flores, e Emma Stone, por Pobres Criaturas As duas faturaram estatuetas no Globo de Ouro, enquanto Emma foi favorita no Bafta e no Critics Choice, e Lily no SAG. Há, no entanto, possibilidade de surpresa na categoria, visto que a alemã Sandra Hüller vem sendo bastante elogiada pelo papel em Anatomia de uma Queda.

Nas categorias coadjuvante, Robert Downey Jr. levou todos os prêmios até agora, pelo papel em Oppenheimer. A atriz Da'Vine Joy Randolph fez o mesmo, por Os Rejeitados.

O que Oppenheimer tem de tão especial?

Com 13 indicações ao Oscar, Oppenheimer é um filme que se encaixa na fórmula apreciada pela premiação: é a biografia de um "herói" americano, e, ao mesmo tempo, um filme sobre a Segunda Guerra.

Além disso, há a inquestionável qualidade técnica da direção de Nolan - cuja inclusão no hall dos vencedores também vem sendo prenunciada na indústria. A grandiosidade do que é visto em cena, somada à complexidade do embate interno do protagonista, explicam por que o filme é o favorito da temporada.

Algum filme pode desbancar Oppenheimer?

O Oscar costuma ser bastante previsível - mas vencedores inesperados não deixam de ser uma possibilidade. Dentre os concorrentes, a maior ameaça a Oppenheimer de Nolan parece ser Pobres Criaturas, do cineasta grego Yorgos Lanthimos. Os longas dividiram a atenção no Globo de Ouro: o primeiro venceu como melhor filme de drama e, o segundo, como melhor filme de musical ou comédia.

A derrocada da rivalidade 'Barbenheimer'

Apesar de ter divertido os cinéfilos com uma porção de memes bem-humorados, a rivalidade apelidada de 'Barbenheimer' (devido ao lançamento simultâneo de Barbie e Oppenheimer nos cinemas) não chegou até o Oscar.

A comédia dramática de Greta Gerwig sobre a famosa boneca loira (vivida por Margot Robbie) soma oito indicações ao prêmio, inclusive a de melhor filme, mas não trouxe para a temporada de premiações a mesma popularidade conquistada nas bilheterias mundiais. O longa não está cotado para vencer nenhuma das categorias principais, diferente de Oppenheimer, que deve sair da cerimônia com uma coleção de estatuetas douradas.

As polêmicas

Quando a lista de indicados ao Oscar 2024 foi divulgada, a ausência de certos nomes deu o que falar. As mais barulhentas foram a de Greta Gerwig na categoria de melhor direção e de Margot Robbie na categoria de melhor atriz, ambas por Barbie.

Na época, Ryan Gosling, indicado como melhor ator coadjuvante por seu papel no filme, divulgou um comunicado lamentando a exclusão das colegas, em que dizia estar decepcionado pela falta de reconhecimento às "duas pessoas que são as verdadeiras responsáveis por esse filme histórico que é sucesso mundial".

Outro esnobado foi Leonardo DiCaprio, pelo papel em Assassinos da Lua das Flores. Há também quem sentiu falta de menções a Sofia Coppola na 94ª edição do Oscar pela cinebiografia Priscilla, que retrata o relacionamento da então jovem Priscilla Presley com Elvis.

Os indicados em cartaz no cinema

Parte dos filmes indicados ao Oscar está em cartaz nos cinemas brasileiros. São eles: Anatomia de Uma Queda, Os Rejeitados, Pobres Criaturas, Vidas Passadas, Zona de Interesse, O Menino e a Garça, A Sala dos Professores, Dias Perfeitos e Eu, Capitão.

Os indicados disponíveis no streaming

E muitos dos filmes em destaque na premiação podem ser assistidos em casa. Produções como Oppenheimer, Assassinos da Lua das Flores, Barbie, A Sociedade da Neve, Maestro e Ficção Americana estão disponíveis em plataformas de streaming.

Lista de indicados ao Oscar 2024

