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Streaming Tudo o que você precisa saber sobre a série "Spider-Noir", com Nicolas Cage Com protagonista, universo e trama que fogem da representação tradicional do Homem-Aranha, é natural que alguns espectadores fiquem um pouco perdidos com a série

Grande estreia do Prime Video nesta semana, Spider-Noir chegou com sua temporada completa no streaming nesta quarta-feira, 27. Estrelada por Nicolas Cage, a produção de oito episódios é protagonizada por um dos personagens mais populares da franquia animada Homem-Aranha no Aranhaverso, o Homem-Aranha Noir, também interpretado pelo vencedor do Oscar.

Assim como o gibi que a inspirou, Spider-Noir traz uma versão bem diferente do Homem-Aranha daquela a que os fãs da cronologia tradicional do herói estão acostumados. Além disso, a série se passa numa Nova York dos anos 1930 - décadas antes do Amigão da Vizinhança tradicional estrear nos quadrinhos -, com o personagem de Cage investigando a máfia local.

Com protagonista, universo e trama que fogem da representação tradicional do Homem-Aranha, é natural que alguns espectadores fiquem um pouco perdidos com a série. Abaixo, você confere tudo o que precisa saber para se localizar e aproveitar Spider-Noir ao máximo:

O que é o Homem-Aranha Noir?

Criado por David Hine (Spawn), Fabrice Sapolsky (Intertwined), Carmine Di Giandomenico (Flash) e Marko Djurdjevic (Guerra Civil II), o Homem-Aranha Noir estreou nas páginas em 2009. Criado por Ben e May Parker, essa versão de Peter Parker cresceu com ideais revolucionários, com seus tios comandando greves e protestos populares durante a ascensão global do nazifascismo após a Primeira Guerra Mundial. Diferentemente do Peter "original", essa versão não segue o lema "com grandes poderes, devem vir grandes responsabilidades", mas sim "se há muito poder, então é responsabilidade do povo tomá-lo para si".

Quando Ben é morto por capangas de Norman Osborn, empresário e traficante conhecido como Duende, ele decide investigar o vilão. Infiltrado em um armazém usado para o tráfico de armas, Peter acaba sendo picado por uma aranha mística que lhe dá superpoderes e ele assume a identidade de Homem-Aranha.

Assim como o original, esse Homem-Aranha enfrenta vilões clássicos como Abutre, Camaleão, Doutor Octopus, Lápide e Homem-Areia, todos reimaginados no contexto da Nova York dos anos 1930, tornando-se mafiosos e agentes nazistas infiltrados nos Estados Unidos.

A grande diferença deste Homem-Aranha, no entanto, está na forma como ele luta contra o crime. Usando armas de fogo, ele não tem tantos escrúpulos em usar força letal, matando alguns vilões ao longo de suas histórias antes de ser alistado no Aranhaverso, evento que reuniu dezenas de versões do herói em 2014.

Quem é Ben Reilly?

Fruto da primeira Saga do Clone dos anos 1970, Ben Reilly é um clone de Peter Parker criado pelo Chacal na cronologia principal da Marvel. Ele se tornou destaque no polêmico segundo arco dos gibis com a temática, que se estendeu pelas várias revistas do Homem-Aranha entre 1994 e 1996.

Possuindo todas as memórias do Homem-Aranha original, mas sem poder assumir a identidade de Peter Parker, ele escolheu homenagear os tios que o criaram com o nome Ben Reilly e usou seus poderes para se tornar o herói Aranha Escarlate.

Após atritos iniciais, Ben e Peter eventualmente se tornaram grandes amigos e passaram a combater o crime juntos, se reunindo de vez em quando nos gibis para crossovers ao longo dos anos.

A história de Ben nos quadrinhos é bem complicada, com ele já tendo assumido o manto de Homem-Aranha, morrendo, ressuscitando e retornando com uma mentalidade vilanesca como o novo Chacal e, eventualmente, Abismo, seu nome atual nas revistas.

Na Spider-Noir do Prime Video, os produtores e roteiristas decidiram que seria mais interessante usar Ben como seu protagonista, uma vez que, atualmente, o público associa o nome Peter Parker a aventuras juvenis mais leves ambientadas no colegial e na faculdade.

À revista Esquire, o showrunner Oren Uziel afirmou que, nos quadrinhos e na série, Ben já passou por todo um arco de desilusão como Homem-Aranha. "Ele se cansou [do heroísmo] e está tentando superá-lo, mas o passado continua a assombrá-lo."

Produtores da série e das animações do Aranhaverso, Phil Lord e Chris Miller afirmaram, à mesma publicação, que Ben é "mais velho e cansado", desiludido com a natureza criminosa de Nova York após eventos que aconteceram anos atrás.

A trama de Spider-Noir

Com essa personalidade de Ben como premissa, Spider-Noir traz Ben depois de aposentar sua máscara, trabalhando agora como detetive particular. Em seu escritório, ele é contratado por Cat Hardy (Li Jun Li), que pede que ele investigue o desaparecimento de seu amante, Flint Marko (Jack Huston). Ben aceita o trabalho, mas acaba se envolvendo com as tramoias de Silvermane (Brendan Gleeson), que tem sequestrado veteranos de guerra para testar um experimento iniciado pelo exército alemão para dar poderes aos seus soldados.

Ao longo da investigação, ele é forçado a confrontar erros do passado e os traumas que levaram à sua aposentadoria. Assumindo mais uma vez a identidade do Aranha, ele enfrenta supervilões controlados por Silvermane, o que coloca em risco a vida relativamente pacata que ele vinha levando desde que abandonou a máscara.

O elenco

Como já explicado, Nicolas Cage, que dublou o Homem-Aranha Noir em Homem-Aranha no Aranhaverso, retorna ao personagem para o live-action. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por Despedida em Las Vegas, ele viveu uma carreira de altos e baixos nas últimas décadas, protagonizando sucessos como Pig: A Vingança e O Peso do Talento e fracassos como Jiu Jitsu e O Apocalipse. Suas produções mais recentes, no entanto, apontam para um ressurgimento de sua carreira, com o ator entregando algumas de suas melhores atuações mesmo em filmes medíocres como Renfield e O Surfista.

Responsável por forçar Ben a voltar à sua identidade heroica, a misteriosa Cat Hardy é vivida por Li Jun Li, atriz sino-americana que foi destaque em filmes como Babilônia e, mais recentemente, Pecadores. Com uma carreira hollywoodiana de pouco mais de 15 anos, ela acumula participações em séries de TV como Quantico, Chicago PD e O Exorcista, embora seu crédito de maior destaque seja o filme de vampiros e blues de Ryan Coogler.

Fechando o trio principal de mocinhos está Robbie Robertson, otimista jornalista investigativo freelancer e grande amigo de Ben. O personagem é vivido por Lamorne Morris, mais conhecido pelo grande público por seu trabalho como Winston na sitcom New Girl. Além da série da Fox, o ator também já estrelou A Noite do Jogo, Carrier, Jumanji: A Próxima Fase e Fargo.

Já o grande vilão da trama, Silvermane, é vivido por Brendan Gleeson, ator indicado ao Oscar que tem alguns dos melhores títulos do século 21 em seu currículo. Além de Os Banshees de Inisherin, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, o irlandês também já atuou em Na Mira do Chefe, Mr. Mercedes, A Tragédia de MacBeth, Paddington 2 e Extermínio.

O restante do elenco de Spider-Noir é formado por Jack Huston (As Bruxas de Mayfair) como Flint Marko/Homem-Areia, Abraham Popoola (Andor) como Lonnie Lincoln/Lápide, Michael Kostroff (Amor Platônico) como o prefeito Morris e Amy Aquino (Jurado Nº2) como a vilanesca cientista Dra. Faber.

O que a crítica tem dito de Spider-Noir?

Assim como a parte animada da franquia Aranhaverso, Spider-Noir conquistou a crítica internacional, que vem elogiando não só a atuação de Cage como Ben Reilly, mas também o roteiro inspirado em clássicos noir como Chinatown, Seven: Os Sete Pecados Capitais e Os Intocáveis.

A fotografia da série, que pode ser assistida em preto e branco e em cores - mais sobre isso no próximo item - também tem sido exaltada por críticos. A escolha da produção em usar câmeras próprias para rodar os episódios com os dois estilos contribuiu para recriar a atmosfera de filmes e séries antigos de mistério

Nos agregadores, a aprovação da série supera a de muitas outras produções de super-herói. No Rotten Tomatoes, Spider-Noir registra 90% de aprovação no "tomatômetro" (mídia especializada) e 95% no "pipocômetro" (público geral). No Metacritic, que contabiliza a média das notas dadas por críticos, a série tem uma pontuação de 71 de 100. No IMDb, que calcula a avaliação do público, a nota é 8,2 de 10.

Como assistir à série em preto e branco

Logo que der o play em Spider-Noir, o usuário terá a opção de assistir à série em True-Hue (cores vivas) e em preto e branco. Uma vez selecionado, o estilo seguirá de forma automática por todos os episódios, mas poderá ser alterado livremente através das opções do episódio.

Com seus oito episódios já disponíveis, a primeira temporada de Spider-Noir pode ser conferida no Prime Video.

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