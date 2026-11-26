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Após enganar investidores e pacientes, Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, faz uma nova tentativa de emplacar a sua versão da história. No aguardado "Tudo Pode Ser Visto", que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (26), a empresária da área da biotecnologia permite que uma equipe de filmagem registre os 34 dias anteriores à sua prisão.

Em 2022, Holmes foi condenada a 11 anos e três meses de prisão federal por fraudar investidores da Theranos mediante promessas de realização de exames clínicos com apenas uma gota de sangue. O caso ficou conhecido como um dos maiores escândalos de fraude empresarial do Vale do Silício, na Califórnia (EUA), um dos principais polos de tecnologia do mundo.

Imersão

O documentário "Tudo Pode Ser Visto", dirigido por Lance Oppenheim ("Primetime", 2026) e Nathan Fielder ("O Ensaio", 2022-), acompanha essa figura controversa ao tentar, novamente, defender sua versão dos fatos. Além de Elizabeth Holmes, o marido Billy Evans e os seus dois filhos pequenos passaram a ser filmados pelas câmeras instaladas na casa, captando uma rotina mais doméstica da empresária.



No início, as frequentes interações de Holmes e Evans com Nathan Fielder fizeram o diretor deixar os bastidores e assumir um papel maior no documentário. Ele aceitou, inclusive, o convite para conviver na residência alugada pela família ao longo das filmagens.



Em "O Ensaio", série de comédia documental criada e estrelada por Fielder, coloca-se à prova a tese dele de que as pessoas podem ensaiar episódios decisivos da vida, por meio de simulações cenográficas meticulosas. Para Nathan, a atenção aos detalhes é importante, mas prevê-los também é essencial.



Realidade ou ficção?

"Você está sendo sincera agora?", pergunta Fielder. "Eu sou sempre sincera", responde Holmes. Esses diálogos de "Tudo Pode Ser Visto" fazem o espectador questionar a linha tênue entre documentário e ficção. Há uma certa ironia em exigir a verdade para uma pessoa conhecida justamente por ser mentirosa, mas também em acreditar que o diretor habituado a ensaiar tudo deixaria essa conversa acontecer por acaso.



Um aspecto relevante do novo filme é essa dinâmica de ambos tentando ditar as regras, testar limites e assumir o comando da narrativa. Algumas interações entre eles são desconfortáveis de assistir, como momentos de silêncio ou a falta de naturalidade nas atividades do cotidiano. O público permanece durante as quase três horas da produção questionando se aquela ocasião foi premeditada ou espontânea.



Novas faces

Além de Holmes e Fielder, há outro personagem fundamental em "Tudo Pode Ser Visto": Billy Evans. O marido de Elizabeth é uma figura tão ambígua quanto a esposa. Ele a conheceu durante as investigações, antes de ter sido indiciada por fraude, mas escolheu seguir com o relacionamento e defender a fundadora e ex-CEO da Theranos das acusações.

Em outras obras audiovisuais sobre o caso, a exemplo do documentário "A Inventora: À Procura de Sangue no Vale do Silício" (2019) ou da minissérie "The Dropout: A História de uma Fraude" (2022), Evans nunca teve tanto destaque. Em "Tudo Pode Ser Visto", o casal está dedicado a sustentar a ideia de Holmes como uma pessoa inocente, mãe e esposa, acima de qualquer circunstância, distanciando-a da figura fria e calculista pela qual ficou conhecida durante as investigações.

Contudo, Nathan Fielder enfrenta as tensões com o casal, desafiando-os constantemente. É aquele ditado popular brasileiro: remédio de um doido é outro na porta.



Confira o trailer:

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