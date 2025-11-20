A- A+

TELEVISÃO "Tudo por uma segunda chance": Saiba a história da "novelinha" da TV Globo com Jade Picon Este é o primeiro investimento da emissora no formato de novela vertical

A partir do dia 25 de novembro, tem novela nova na TV Globo, ou melhor, nas redes sociais da TV Globo.



A emissora coloca no ar, no Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, X e Globoplay, seu primeiro microdrama, ou novela vertical, feita exclusivamente para celulares.



Batizada de "Tudo por uma segunda chance", a trama tem 50 capítulos, de, no máximo, três minutos cada. Toda terça-feira, estreiam blocos de dez inéditos.





Apelidada de "novelinha", a história vai ser assunto entre os personagens do "novelão" da faixa das 19h, "Dona de mim". Kami (Giovanna Lancellotti), Ryan (L7nnon), Jussara (Vilma Melo), Jeff (Faíska Alves), Dara (Cecília Chancez), Stephany (Nikolly Fernandes) vão comentar, na TV, o que viram no celular, fazendo uma ponte entre o formato clássico e o novo.

A história de 'Tudo por uma segunda chance'

Escrita por Rodrigo Lassance e com direção artística de Adriano Melo, a "novelinha" é focada no jovem milionário Lucas Trajano (o ator Daniel Rangel), sua noiva e primeira namorada, Paula Magalhães (Débora Ozório), e a amiga de infância deles, Soraia (Jade Picon).

Às vésperas do casamento, Lucas entra em coma após ingerir, por engano, uma bebida envenada, preparada por Soraia. Originalmente, a vilã bolou o plano para matar Paula e atrapalhar o casamento, mas o tiro saiu pela culatra. O jeito, então, é incriminar a noiva, que acaba presa injustamente. Quando acorda, Lucas se vê ao lado de Soraia, numa realidade completamente falseada pela vilã.

Em todas as trapaças, Soraia tem a ajuda de Roberto (Ruan Aguiar), um amigo que nutre uma paixão secreta por ela e, por isso, faz todos os seus desejos.

Veja também