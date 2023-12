A- A+

Tudo pronto no Recife para receber 2024; confira programação gratuita dos quatro polos

A queima de fogos silenciosos poderá ser vista no Pina, Boa Viagem, rua da Aurora, Graças, Ibura, Morro da Conceição e Lagoa do Araçá

Chegamos ao último dia de 2023 e a cidade do Recife está pronta para receber o novo ano. Com uma programação intensa e gratuita em três dias de festa, totalizando 60 dos mais diversos artistas, a Prefeitura do Recife tem neste domingo (31), a grande noite da Virada em quatro polos: Pina, Ibura (Av. Pernambuco), Lagoa do Araçá (Rua Nova Verona) e Morro da Conceição (Rua do Morro da Conceição).

No principal polo dos festejos, a Praia do Pina, a partir das 19h, o público poderá conferir shows de Alceu Valença (o cantor se apresenta na passagem de ano) e também de André Rio, Mari Fernandez, Felipe Amorim e do Conde Só Brega (que encerrará a programação, nas primeiras horas da manhã de 2024).

Confira a programação deste domingo (31) da Virada Recife:

Pina

19h30 - André Rio

21h20 - Mari Fernandez

23h30 - Alceu Valença

1h30 - Felipe Amorim

3h20 - Conde

Morro da Conceição (Rua do Morro da Conceição)

19h - Lucas dos Prazeres

20h30 - Danielzinho

22h - Dayanne

23h30 - Allex Junior

1h - Bateu a Química

DJ Babilônia nos intervalos

Lagoa do Araçá (Rua Nova Verona)

19h - Myllena Dantas

20h30 - Bia Villa Chan

22h - Ed Carlos

23h30 - Rafa Lira

1h - Lekinho Campos

DJ Pepe Jordão nos intervalos

Ibura (Av. Pernambuco)

19h - Roginho

20h30 - JP Gomes

22h - Samba pernambucano: Belo Xis, Ramos Silva e Wellingthon do Pandeiro

23h30 - Banda Kitara

1h - Sem Compromisso

DJ Vibra nos intervalos



