A- A+

SHOW INTERNACIONAL Tudo que já sabemos sobre o show de Lady Gaga em Copacabana; confira Cantora, que se apresenta no Brasil em maio, tem a palavra ''Rio'' tatuada na nuca baseada em desenho de fã carioca entregue no camarim

É oficial! A cantora Lady Gaga confirmou a apresentação que fará na Praia de Copacabana no dia 3 de maio em post nas redes sociais.



O post da artista veio junto com o anúncio oficial numa coletiva de imprensa realizada no Rio na manhã desta sexta-feira (21) no Teatro Prio, no Jockey, com a presença do empresário Luiz Oscar Niemeyer, que revelou que este será o primeiro show internacional da plataforma Todo Mundo no Rio, que envolve a sua produtora, a Bonus Track.

A empresa, fundada por fundada por Luiz Oscar e Luiz Guilherme Niemeyer, foi a responsável por viabilizar a apresentação de Madonna em maio de 2024, o mesmo local. A ideia do prefeito carioca, Eduardo Paes, é que grandes shows em na Praia de Copacabana por essa época passem a ser eventos anuais, entrando para o calendário cultural da cidade.

O "caos", em questão, é uma referência ao nome do último disco da cantora: "Mayhem".

Após se apresentar no Rio em 2012, a cantora tatuou o nome da cidade com uma cruz. Ela escreveu "Rio of God" ("Rio de Deus"). A tattoo da cantora foi inspirada em desenho de fã, entregue no camarim após a apresentação. O desenho foi feito pelo tatuador Daniel Tucci.

— Foi uma coisa super ‘low profile’. Ela foi super simpática, tranquila e não fez nenhuma exigência. Esbocei a tatuagem e ela aprovou logo — contou Tucci ao GLOBO à época. — Ela chegou em um comboio de três carros, com vários seguranças.



Além de Gaga, Tucci tatuou um desenho semelhante em uma amiga da cantora, que a acompanha durante a turnê de “Born this way ball”. O profissional é conhecido por tatuar celebridades, como Luana Piovani, Cléo Pires, Marcelo D2 e Marina Lima.

A seguir, fique sabendo alguns detalhes que já estão acertados e o que esperar do espetáculo.

Público previsto

No contrato, a Prefeitura do Rio dá autorização para um evento gratuito com "1 milhão de pessoas". Seria o maior público de toda a carreira da artista americana — que só passou pelo Brasil uma vez, em 2012.

No texto em que fez o anúncio, Lady Gaga relembrou o cancelamento do show do Rock in Rio 2017, que deixou os fãs sem chão na porta do hotel. Na época, a cantora teve fortes crises de fibromialgia, uma condição que provoca dores na musculatura do corpo todo, e não conseguiu se apresentar. O post dela "Brazil, I´m devastated" ("Brasil, estou devastada") e o vídeo de fãs desolados com a notícia de que "ela não vem mais" viraram memes que perduram até hoje.

Duração

O show está previsto para durar duas horas e meia, de 21h às 23h30.

Estrutura

O contrato informa que será utilizada uma área de 28 mil metros quadrados, o que inclui o palco, telões e banheiros químicos que serão espalhados ao longo da praia e da orla.

Repertório

O show que Lady Gaga tem apresentado atualmente nos Estados Unidos é baseado na trilha sonora do filme "Coringa: delírio a dois" (2024), estrelado por ela e Joaquin Phoenix. Essas apresentações guiadas por covers de clássicos da canção americana, porém, não serão a base do que Lady Gaga apresentará no Rio. Em Copacabana, a cantora americana deve seguir o cardápio de Madonna e jogar para a torcida, apresentando seus maiores hits.

Durante o anúncio, Niemeyer garantiu que a artista trará ao Rio o espetáculo novo que ela vai estrear no festival Coachella, em abril.

Cenografia

Com uma carreira marcada por figurinos exuberantes, cenários inovadores e performances memoráveis, é esperado que a artista traga ao Brasil toda a ousadia e a teatralidade que marcam sua trajetória.

Patrocínio

Os organizadores do show fecharam o contrato com o banco patrocinador do espetáculo. Será o Santander, que tem como um dos pilares do seu marketing associar sua imagem a shows de estrelas internacionais no Brasil (como Shakira, por exemplo, que vai cantar no Brasil na semana que vem).

O contrato que o banco assinou com a prefeitura do Rio para patrocinar eventos com artistas internacionais nas areias de Copacabana, sempre na primeira semana de maio, é de quatro anos. A prefeitura batizou esses eventos de "Todo Mundo no Rio", marca que já será usada no show de Lady Gaga.

Veja também