Tudo superado: no centro do maior embate do BBB 24, MC Binn não descarta 'trocar uma ideia' com Davi

MC Binn quer deixar o passado no passado. Depois de protagonizar diversos embates no Big Brother Brasil com Davi Brito, o campeão da temporada com 60,52% dos votos, o funkeiro afirma ter resolvido todas as desavenças com o baiano dentro da casa e que “aqui fora é vida que segue”. O cantor, que recentemente trocou de nome artístico, diz não descartar uma relação de amizade com o campeão da edição.

Os agora ex-brothers, durante a participação no BBB 24, chegaram a se envolver em algumas brigas que viralizaram nas redes sociais. Em uma delas, após o jogo do “Sincerão”, precisaram ser separados pelos demais participantes.

— Eu me resolvi com o Davi lá dentro (do programa). Mas aqui fora, não vou forçar situações, até porque ele está vivendo um grande momento. Se ele quiser trocar uma ideia, claro que pode acontecer — afirma Binn em entrevista ao GLOBO. — Quero respeitar esse momento e espero que ele curta o máximo. O Brasil todo sabe que Davi é o campeão.

Hoje, o funkeiro afirma não ter “nada contra” o baiano de 21 anos:

— O Davi para mim sempre foi um jogador e como jogador ele sabia conduzir bem algumas situações. A gente teve bastante embates, mas não tenho nada contra e tudo o que digo é natural e genuíno. Tudo o que aconteceu ficou lá dentro, agora aqui fora é a vida que segue.

Em entrevista ao jornal Extra, após sair da casa, Davi afirmou que “o meu maior adversário no programa foi, com certeza, o MC Binn. Desde o início do jogo, a gente teve embates”, que classifica como um “mal-entendido”.

Na última quinta-feira, ao participarem do prgrama Prêmio gshow BBB, Binn e Davi se reaproximaram e até dançaram juntos a música "Calma, calabreso”, hit de La Fúria no carnaval. A expressão foi usada pelo campeão para Lucas Buda (que também dançou a canção) e foi taxada como uma ofensa gordofóbica pelos demais participantes. O termo, entretanto, se trata de uma criação do humorista Toninho Tornado, que faz esquetes com câmera escondida.

