Inspirada no som que os usuários ouvem ao iniciarem uma série ou filme na plataforma, a Netflix criou no Brasil, em 2020, o Tudum. O projeto voltado aos fãs já assumiu diversos formatos, como almanaque e live, e agora retorna como um festival, que ocorre desta sexta-feira (16) até o domingo (18), no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com entrada gratuita.

Além de experiências imersivas relacionadas às principais produções da empresa, o evento promete colocar o público bem perto de grandes astros da indústria do audiovisual. Entre os nomes confirmados, estão os atores Chris Hemsworth, Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger e Henry Cavill, que chegam ao Brasil para anunciar novidades sobre os seus trabalhos mais recentes.

A parte expositiva do Tudum ocupa o Pavilhão da Bienal, uma área com mais de 3.500 metros e dois andares. Neste local, ao longo dos três dias, das 12h às 21h, os visitantes podem mergulhar no conteúdo transmitido mundialmente pela Netflix, com jogos interativos, cenários e outras atrações que remetem aos seus títulos favoritos.



É possível, por exemplo, brincar na pista de patinação da série “Stranger Things”, jogar batalha naval no navio de “One Piece” ou conhecer alguém especial nas cabines do reality show “Casamento às Cegas Brasil”. Quem gostou de “Wandinha” pode passear por reproduções de cenários da Academia Nevermore. Já os fãs das produções coreanas têm um corredor inteiro dedicado aos k-dramas, o Korean Town. Dá até para brincar de Batatinha Frita 1 2 3, como em “Round 6”. Além de tudo isso, há várias opções de alimentos, bebidas e produtos relacionados aos filmes e séries à venda.

Outra parte importante do festival é o show “Tudum: Um Evento Mundial para Fãs”. Apresentado pela brasileira Maisa e pelos atores Chase Stokes (“Outer Banks”) e Maitreyi Ramakrishnan (“Eu Nunca…”), o espetáculo será realizado amanhã, a partir das 17h30, com anúncios de novidades que estão por vir na Netflix, música e divulgação de teasers e trailers, com transmissão ao vivo, através do YouTube da plataforma de streaming. Tudo vai acontecer na área externa do Auditório Ibirapuera, com a presença do público e de convidados famosos.

A lista de artistas que vieram ao Brasil somente para prestigiar o festival inclui ainda o diretor de cinema Zack Snyder, que vem para falar sobre o filme “Rebel Moon”; os atores India Amarteifio e Corey Mylchreest, uque vivem o casal protagonista da minissérie “Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton”; e Gordon Cormier, do live-action “Avatar: The Last Airbender”. Entre os brasileiros, sobem ao palco Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas, que formam o trio principal da série “Sintonia”.

São esperadas, para os três dias do Tudum, cerca de 55 mil pessoas, somando a movimentação no pavilhão e no show. Toda a programação é gratuita e os ingressos foram distribuídos de forma online. As primeiras entradas para as experiências imersivas, disponibilizadas no início de maio, esgotaram em menos de uma hora e meia, o que levou a organização a abrir um novo lote no começo de junho.

Serviço:

Tudum

Onde: Pavilhão da Bienal Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque Iburapuera, São Paulo)

Quando: Sexta-feira (16), das 11h às 21h; sábado (17), das 12h às 21h; e domingo (18), das 11h às 21h

Show no sábado (17); às 17h30, com transmissão pelo YouTube da Netflix

Gratuito

Mais informações no site oficial



*O repórter viajou a convite da Netflix

