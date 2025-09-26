Tulio Carella é tema de debate no Centro Cultural Benfica, 65 anos após sua passagem pelo Recife
Bate-papo, que ocorre neste sábado (27), atravessa assuntos como literatura, memória, teatro e questões LGBTQIAPN+
O Centro Cultural Benfica, no bairro da Madalena, recebe o encontro “Entre a cidade e o desejo: Tulio Carella no Recife, 65 anos depois”, neste sábado (27), às 14h. Literatura, história, memória, teatro, questões LGBTQIAPN+, entre outros assuntos, serão abordados no bate-papo.
Todos os temas tratados na conversa são atravessados pela produção artística, intelectual e pelas vivências do argentino Tulio Carella (1912-1979), que morou no Recife nos anos 1960, a convite de Hermilo Borba Filho, para ensinar no curso de teatro da Escola de Belas Artes.
O dramaturgo, diretor, pesquisador e poeta foi profundamente afetado por sua estadia na capital pernambucana. Suas percepções sobre a cultura, as desigualdades sociais e a geografia da cidade, além das aventuras amorosas e sexuais, o inspiraram a escrever os livros “Orgia” (1968) e “Roteiro Recifense” (1966).
Leia também
• Diretor de "A Hora do Mal" fala sobre transformar o filme em uma franquia
• Selton Mello está no elenco de novo filme da diretora chilena Dominga Sotomayor, diz site
Alexandre Figueirôa, Anco Márcio Tenório Vieira, Felipe Gonçalves, Márcio Bastos, Moacir Japearson, Renata Pimentel e Rodrigo Dourado participam do bate-papo. O encontro tem apoio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Superintendência de Cultura (Supercult), Centro Cultural Benfica e IAC - Instituto de Arte Contemporânea.
Além da conversa, Tulio Carella também será tema de uma edição especial da Jane’s Walk Recife, no domingo (28), às 8h30. A caminhada terá saída do Terminal do Cais de Santa Rita, percorrendo locais do centro da cidade que marcaram as vivências do autor. O encerramento ocorre no Cinema São Luiz, às 12h, com exibição do curta-metragem “Vagalumes”, de Leo Bittencourt.
*Com informações da assessoria de imprensa