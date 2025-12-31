Túlio Starling se sente em casa ao encarar o cotidiano de gravações de ''Três Graças''

A- A+

Após protagonizar a trama de ''No Rancho Fundo'', que foi ao ar em 2024, Túlio Starling descobriu na rotina de gravações de ''Três Graças'', nos Estúdios Globo, um prazer que vai além do ganho de visibilidade. A experiência de mergulhar diariamente em um personagem lhe abriu novas camadas de criação, e a resposta imediata do público reforçou sua confiança. Não à toa, recebeu com bastante empolgação a entrada em uma nova trama em um intervalo tão curto após o fim da novela anterior.

''Estava doido para voltar para o estúdio porque gostei muito de fazer novela. Fiquei feliz de retornar em um projeto em tão pouco tempo'', vibra.

No enredo das nove, Túlio encara o jovem médico José Maria, filho de Xênica, papel de Carla Marins. Ele faz trabalho voluntário no posto de saúde da Chacrinha. Do bem, preocupa-se com os boatos de que os remédios da Fundação Ferette são falsos, e isso pode lhe causar sérios problemas, e também a sua mãe. “O José Maria é um médico, ele tem uma clínica privada, um médico de classe média-alta, mas tem um trabalho voluntário na Chacrinha. Ele vai entrando nessa trama aos poucos. Tenho curiosidade para ver como ele vai se posicionar. É um cara que se preocupa com a função social da medicina”, aponta.



Em seu primeiro trabalho no horário nobre, Túlio não tem apenas desempenhado seu papel diante das câmeras. Ele também passa horas lendo linha a linha dos blocos de capítulos assinados por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. “É uma escrita muito instigante do Aguinaldo, tem um tom de mistério, policial. É bonito de ver como vão construindo o tronco narrativo central com a oposição entre Arminda e Ferreti e a Gerluce com a família em cima dos remédios e como os demais personagens vão entrando paulatinamente”, afirma.



Natural de Belo Horizonte, Túlio é formado em Artes Cênicas pela UnB. O ator construiu sua trajetória primeiro nos palcos, integrando grupos como a Agrupação Teatral Amacaca, antes de se destacar no audiovisual. Na tevê, ganhou projeção nacional ao protagonizar “No Rancho Fundo”, em que viveu o mocinho Artur. “Já fiz muita coisa. Curso, oficina, teatro de rua, teatro infantil... Já fui até boneco de animação de jogo de vôlei (risos). Se formar como ator no Brasil é isso: ser incansável”, explica.

"Três Graças'' – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

