SHOWS Tulipa Ruiz traz à Caixa Cultural Recife projeto "Noire", em uma série de cinco shows Apresentações serão entre os dias 26 e 29 de dezembro; venda dos ingressos começa nesta sexta (19), ao meio-dia

A Caixa Cultural Recife recebe, entre os dias 26 e 29 de dezembro, uma temporada especial dedicada à delicadeza e à força criativa de Tulipa Ruiz.

De volta à Capital pernambucana após dois anos, a cantora e compositora propõe cinco encontros musicais em clima de proximidade, dividindo o palco apenas com o violão e a cumplicidade do irmão Gustavo Ruiz, parceiro de longa data e produtor musical.

A série de apresentações começa na sexta (26), às 20h, passa pelo sábado (27) com sessões às 17h e às 20h, segue no domingo (28), às 17h, e se despede na segunda-feira (29), às 20h.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir do meio-dia do dia 19, por meio de link disponível no site da Caixa Cultural.

“Noire”

Batizado de “Noire”, o espetáculo nasce do espírito da apresentação virtual criada durante o isolamento da pandemia, sob direção da cineasta Laís Bodanzky.

Agora, no palco, Tulipa revisita seu cancioneiro com atenção redobrada às palavras e às linhas melódicas, despidas de excessos.

A inspiração vem da gravação realizada na Casa de Francisca, em São Paulo, onde o jogo entre luz e sombra, o preto e branco e a aura do Palacete Tereza ajudaram a revelar novas camadas de suas composições.

Em formato minimalista, o show aposta na escuta atenta e na emoção crua. As canções ganham novas leituras, ressaltando o diálogo entre música e literatura que atravessa a obra da artista.

A proposta já conquistou público e crítica no Brasil e fora dele, com passagens por palcos da Europa e da China.

A turnê tem produção da Banalíssima Arte e realização da Circuito Arte.

Tulipa Ruiz

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea, cantautora e ilustradora, conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, com “Dancê” (2015) e foi indicada ao prêmio de Melhor Artista Revelação.

Com cinco álbuns lançados e participações em projetos nacionais e internacionais, Tulipa consolidou sua carreira em palcos e festivais ao redor do mundo, além de atuar nas artes visuais e na moda autoral.



SERVIÇO

Tulipa Ruiz - “Noire”

Quando: 26/12 (sexta), às 20h; 27/12 (sábado), às 17h e às 20h; 28/12 (domingo), às 17h; e 29/12 (segunda), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) | à venda a partir das 12h do dia 19/12/25 no site da Caixa Cultural

Informações: Site da Caixa Cultural Recife | @caixaculturalrecife

* Com informações da assessoria

