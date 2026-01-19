A- A+

Carnaval 2026 Tumaraca vai reverenciar o poder do sagrado feminino na abertura do Carnaval 2026 Luedji Luna, Gabi do Carmo e Karynna Spinelli somam vozes aos baques de maracatu na noite de abertura do Carnaval 2026

A 23ª edição do Tumaraca, espetáculo ancestral criado por Naná Vasconcelos que reúne 13 nações de Maracatu Nação na tradicional abertura oficial do Carnaval do Recife, dia 12 de fevereiro, terá as vozes femininas de Luedji Luna, Gabi do Carmo e Karynna Spinelli, que se somam vozes ao batuque.



Para afinar o espetáculo até o aguardado dia da abertura, uma série de ensaios reúne as nações (confira o calendário abaixo). O primeiro dos ensaios acontecerá nesta terça (20), no Córrego do Jenipapo, local de morada do Maracatu Nação Tupinambá (vide serviço).



O espetáculo é uma realização da Prefeitura do Recife e da Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco (Amanpe) e terá como tema “Empoderamento e Protagonismo Feminino: Canto para Iyabás”

Sagrado feminino

Para a edição de 2026, mestres e mestra irão reverenciar o sagrado feminino e contarão com as participações especiais de Luedji Luna, Gabi do Carmo e Karynna Spinelli, artistas ligadas a religiões de matrizes afro-ameríndias, que vão somar suas vozes ao espetáculo que ressalta a ancestralidade.



Juntas, as Iyabás (Mães Rainhas) sustentam a vida. São soberanas, ancestrais e empoderadas, guardiãs do axé e do equilíbrio da humanidade. É também o grupo vocal Voz Nagô, formado exclusivamente por mulheres, que conduz o espetáculo. O grupo Bacnaré também integra o espetáculo.

Para Negra Dany, integrante do Voz Nagô, grupo formado por Naná Vasconcelos, o Carnaval sempre foi mais do que festa: ele é território de denúncia, resistência e transformação social. “Levar esse tema para a rua é romper o silêncio histórico imposto às mulheres e transformar o cortejo em um grito coletivo contra o patriarcado e que tenta apagar o protagonismo das mulheres, especialmente das mulheres negras, periféricas, indígenas e de terreiro”, pondera.

“Falar de empoderamento não é privilégio, é direito à vida. Em um ano em que tantas mulheres foram silenciadas pela violência, o Tumaraca se levanta como espaço de memória, luta e afirmação: nenhuma mulher a menos. O protagonismo feminino que defendemos é o direito de existir com dignidade, de ocupar espaços de poder, de decidir sobre o próprio corpo e de viver sem medo”, complementa Negra Dany.

O espetáculo terá direção de Rubinho Petty e Fábio Sotero, que também assinam a produção em parceria com os mestres e metras.

Cronograma de ensaios (começam sempre às 18h):

*Também participam do espetáculo as nações Encanto do Dendê e Aurora Africana, ambas sediadas no município de Jaboatão

