Tumor cerebral: os sintomas da doença responsável pela morte da atriz mirim Millena Brandão

A atriz mirim Millena Brandão, de 11 anos de idade, morreu nesta sexta-feira (2). Ela sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias e teve morte encefálica confirmada pelo Hospital Geral de Grajaú, em São Paulo. Após ser internada com suspeita de dengue no final de abril, foi descoberto que, na verdade, Milena tinha um tumor de 5 centímetros no cérebro.

Os pais da menina, Thays Brandão e Luizinho Mourão, se despediram da filha com mensagens nas redes sociais.

A condição corresponde à décima posição dentre os tipos mais comuns de câncer no Brasil, sem considerar os cânceres de pele. Além disso, foi observada a evolução a óbito em 84% dos casos registrados no país.

Sintomas do tumor cerebral

Existem dois subtipos de tumor cerebral: os primários, com origem dentro do cérebro ou nas células próximas ao órgão, e os secundários, que são metástases, isto é, originários de outras partes do corpo que chegaram até ali.

Ainda não existe clareza sobre a causa primordial dos tumores cerebrais, mas se sabe que a exposição à radiação é um grande fator de risco. Para os cientistas, ele pode surgir por uma combinação de fatores externos e internos.

Segundo a Sociedade Americana de Câncer (American Cancer Society), a presença do tumor tende a aumentar a pressão dentro do crânio, pelo seu crescimento, inchaço no cérebro ou bloqueio do fluxo do líquido cefalorraquidiano (LCR). Desta forma, os seguintes sinais tendem a aparecer:

Dor de cabeça;

Náusea;

Vômito;

Visão embaçada;

Problemas de equilíbrio;

Mudanças de personalidade ou comportamento (como ficar deprimido, ansioso ou desinibido);

Dificuldade de concentração;

Convulsões;

Sonolência; e

Em casos mais graves, coma.

Além disso, a depender da parte do cérebro afetada pelas células cancerígenas, sintomas específicos tendem a surgir. Como, por exemplo, o aparecimento de dificuldade para andar, engolir ou alterações no ritmo da fala, quando sua localização se dá no cerebelo, parte do encéfalo responsável pela manutenção do equilíbrio.

