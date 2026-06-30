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FAMOSOS Em remissão de tumor cerebral, Pablo Sanábio faz alerta sobre sintomas de glioma Ator que esteve no elenco de "Garota do Momento" reforça importância de diagnóstico precoce e divide experiência com seguidores na internet

O ator Pablo Sanábio voltou a falar publicamente sobre o processo de tratamento contra um glioma, tipo de tumor cerebral que se desenvolve a partir das células gliais, responsáveis por dar suporte e nutrir os neurônios. Em relato publicado nas redes sociais — ao participar da campanha de conscientização "Isso é um Glioma" —, ele afirmou que deseja levar esperança a pessoas que estejam passando pela mesma situação e reforçou a importância do diagnóstico precoce.

Ao compartilhar detalhes da iniciativa, o artista, de 44 anos, contou que, quando recebeu a confirmação da doença, encontrou principalmente histórias marcadas pelo sofrimento. Segundo ele, foi justamente a busca por exemplos de superação que o motivou a dividir sua própria experiência.

"Hoje estou aqui. Em remissão. Celebrando cada dia que acordo, vivendo, trabalhando, cuidando da minha filha e feliz. Não só pelo que vivi, mas também por causa do que aprendi com isso", escreveu na publicação no Instagram.

Pablo destacou ainda que o diagnóstico de um glioma não representa, necessariamente, a interrupção total do próprio cotidiano. "Existe vida durante o tratamento. Existe vida depois. E o diagnóstico precoce pode ser o que abre essa porta", afirmou.

Na publicação, o ator também chamou atenção para alguns sinais que podem estar associados à doença e que merecem avaliação médica, como dores de cabeça persistentes, convulsões sem causa conhecida, alterações na memória, na fala ou na visão, perda de equilíbrio e mudanças de personalidade ou comportamento. Ele ressaltou, porém, que o objetivo não é provocar medo, mas incentivar o cuidado com a saúde.

"Não é para assustar. É para cuidar. Porque cuidar da sua cabeça é um ato profundo de amor pela própria vida", reforçou o ator, que interpretou o personagem Onofre na novela "Garota do Momento" (2024).

O que é um glioma?

O glioma é um tipo de tumor que se desenvolve nas células da glia, responsáveis por dar suporte e proteção aos neurônios. Dependendo de sua localização e do grau de agressividade, pode provocar sintomas neurológicos variados, como dores de cabeça persistentes, crises convulsivas, alterações cognitivas, dificuldades na fala, na visão e no equilíbrio.

A campanha "Isso é um Glioma", da qual Pablo Sanábio participa, busca ampliar o conhecimento da população sobre a doença, incentivar a procura por avaliação médica diante de sintomas persistentes e mostrar que o tratamento pode permitir qualidade de vida e, em muitos casos, a remissão do tumor.

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