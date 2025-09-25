A- A+

POSTAGEM Dias antes da descoberta de tumor, filho de Mileide Mihaile a homenageou como rainha de bateria Influencer assumiu posto na Unidos da Tijuca e foi acompanhada por Yhudy, fruto do relacionamento com Wesley Safadão

Poucos dias antes de uma cirurgia delicada no crânio para a retirada de um tumor, Yhudy, homenageou a sua mãe, Mileide Mihaile, durante a sua coroação como rainha de bateria da Unidos da Tijuca.

No dia 14 deste mês, ela foi recebida pelos integrantes da escola em um evento e o filho a acompanhou e participou do momento em que ela foi homenageada, entregando um ramalhete de flores para ela.

Quatro dias depois, o garoto precisou ser levado emergencialmente para um hospital devido a fortes dores de cabeça.

“Meu filho, meus amigos, meu mestre e minha bateria… cada um é parte dessa história que pulsa forte no meu coração! Sou uma rainha realizada, com gratidão transbordando e uma energia gigante para entregar o melhor carnaval da minha vida e o melhor que vocês já viram por aqui”, escreveu Mileide sobre o momento.

Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento em que a rainha de bateria recebe a faixa, a coroa e as flores.

O garoto de 14 anos, fruto do relacionamento de Mileide com Wesley Safadão, sentiu forte dores na cabeça no dia 18, segundo um comunicado divulgado pela influencer e o cantor. Ele foi internado em São Paulo.

“O resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia. Yhudy recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (22), e já se encontra em casa recebendo os cuidados necessários”, diz a nota.

