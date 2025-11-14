A- A+

REALITY SHOW "Túnel do Amor": Nova temporada do reality de relacionamentos terá ex-BBBs No reality, dez duplas de amigos são separadas em duas casas distintas, interligadas por um túnel, com o objetivo de ajudar seus parceiros a encontrarem o par ideal

A quarta temporada do reality de relacionamento Túnel do Amor começa no próximo dia 19, no Globoplay. Entre as duplas de amigos confinadas, estarão três ex-BBBs: Thais Braz, Sarah Andrade e Paula Freitas.

Sarah Andrade e Thais Braz, que se conheceram no BBB 21, formam uma das duplas de amigas desta temporada. Paula Freitas, conhecida por sua participação no BBB 23, participará ao lado do amigo Sidnei, que é modelo.

No reality, dez duplas de amigos são separadas em duas casas distintas, interligadas por um túnel, com o objetivo de ajudar seus parceiros a encontrarem o par ideal.

Comandada pela apresentadora Ana Clara, a atração mistura romance, amizade e competição: enquanto convivem de maneira intensa, os participantes precisam tomar decisões estratégicas para promover o melhor "match" para seus amigos, contando apenas com o túnel como meio de comunicação entre as casas.

Os 15 episódios desta quarta temporada chegam ao streaming em três blocos de cinco programas semanais, disponibilizados sempre às quartas-feiras.

